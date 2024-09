LIFC: La vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni

Si terrà a Roma il prossimo 25 settembre ore 11.30 l’evento Save The Date per presentare la nuova campagna sulla fibrosi cistica dal titolo: “Fuori Tutto. La vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni”, realizzata Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) e Società Italiana per lo studio sulla Fibrosi Cistica (SIFC) con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di mettere in luce il forte impatto della malattia sulla vita di chi ne è colpito, accendendo i riflettori non solo sui sintomi invisibili della malattia, ma anche sui sogni, le emozioni e la visione del futuro di chi ci convive ogni giorno.

