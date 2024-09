Legnano, domenica 22/09: rivive il mito della Parigi-Dakar

Il mito della Parigi-Dakar rivive a Legnano. L’Associazione Musicale Jubilate ETS, nell’ambito della rassegna “Musica e Motori”, organizza domenica 22 settembre la quarta edizione di “C’era una volta la Parigi Dakar”, quinto raduno internazionale “Honda Africa Twin Marathon”, che vedrà la partecipazione di piloti che hanno partecipato al raid del deserto, l’esposizione di moto e, eccezionalmente, anche auto e camion che hanno corso la Dakar in Africa. L’evento, realizzato in collaborazione con Honda Motor Europe LTD. Italia, Moto Macchion, Lavazza Motolab e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, avrà una finalità benefica: la raccolta fondi per borse di studio della scuola di musica Jubilate.

La Parigi-Dakar

«La Parigi-Dakar nella sua formula originale, ovvero lungo il tracciato che collegava la capitale francese a quella del Senegal e che si è disputata dal 1978 al 2007, è stata una corsa mitica dove non bastava il motore, serviva coraggio», dice Patrizia Alli, della scuola di musica Jubilate e appassionata delle due ruote che, insieme con Marco Iavarone, Attilio Lavazza e Gianpaolo Banelli, si è fatta promotrice della manifestazione. «Le 29 edizioni in cui la Dakar si è disputata in Africa rappresentano un’epoca di coraggio e avventura. Attraverso l’esposizione dei mezzi che hanno partecipato alle edizioni storiche degli anni Ottanta e con i racconti dei piloti che l’hanno corsa vogliamo far rivivere gli spazi infiniti e le atmosfere magiche del deserto»

Il legame tra la Parigi-Dakar e la musica

L’organizzazione ha voluto legare questa manifestazione alla musica. Prosegue Alli: «Come nelle edizioni precedenti, anche questo evento ha una finalità benefica: raccogliere fondi per borse di studio per gli allievi della scuola di musica Jubilate».

«Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che porta a Legnano un pezzo di storia leggendaria come la Parigi-Dakar. Avere l’opportunità di incontrare i protagonisti e ammirare i mezzi che hanno scritto pagine indelebili dell’avventura è un’occasione unica per tutti gli appassionati e per la comunità. Questo evento non solo celebra il coraggio e lo spirito d’avventura, ma crea anche un momento di arricchimento culturale e sociale per Legnano. Quando possibile, la nostra banca non perde occasione per contribuire a iniziative che portano valore al territorio e che, come in questo caso, attraverso la raccolta fondi per le borse di studio investono nel futuro dei giovani», commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’evento

L’evento, che si svolgerà davanti alla scuola di musica Jubilate, in via Abruzzi 19 a Legnano, permetterà ad appassionati e curiosi di poter ammirare autentici mezzi della Dakar e conoscere i protagonisti della più iconica e ineguagliata epoca di coraggio e spirito di avventura.

Ben 21 i piloti protagonisti dei raid del deserto che sono attesi alla manifestazione. Diciannove veterani e due giovani promesse: Rebecca Busi, classe 1996, bolognese, la più giovane concorrente italiana a finire il Rally Dakar 2022, che è stata la prima delle sue tre partecipazioni; Ottavio Missoni, classe 1984, che nella vita di tutti i giorni è imprenditore e porta avanti con la sua famiglia l’omonima azienda di moda fondata dai nonni, e che nel gennaio dello scorso anno partecipa alla sua prima Dakar.

I veterani della manifestazione

Per i veterani della competizione sono attesi Roberto Boano, Ermanno Bonacini, Luciano Carcheri, Emanuele Cristanelli, Gianpiero Findanno, Patrizio Fiorini, Romolo Giancamerla, Beppe Gualini, Beppe Macchion, Roberto Mandelli, Andrea Marinoni, Giulio Minelli, Alberto Porta, Luca Roberti, Walter Savio, Claudio Torri, Giacomo Vismara, Giulio Verzelletti e Alessandro Zanichelli.

Il programma

Il programma prevede dalle 10 l’allestimento delle moto storiche in via Abruzzi 19. Verso le 11, il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, darà il via alla parata delle moto storiche per le strade della città. Nel pomeriggio, con la conduzione del giornalista sportivo Alberto Porta, dalle 14.30 la consegna delle borse di studio della scuola di musica Jubilate da parte dell’assessore alla Cultura del Comune di Legnano Guido Bragato e l’incontro con chi ha vissuto sulla propria pelle la Dakar. Tutta la manifestazione verrà trasmessa in diretta streaming da Sa.Ga. Multimedia sul canale FB della Scuola di Musica Jubilate.

