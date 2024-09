Laurent Garnier ai Magazzini Generali , venerdì 25 Ottobre

Venerdì 25 ottobre salirà sul palco dei Magazzini Generali in via Pietrasanta 16, Laurent Garnier, il DJ considerato uno dei pionieri della musica elettronica e del genere “French Touch”, con un DJ set di tre ore per l’unica data nel nord d’Italia. L’after show sarà a cura dei DJ Luca Bacchetti e Simone De Kunovich.

Laurent Garnier, artista poliedrico ed eclettico, è uno dei protagonisti della scena elettronica francese e rappresenta un’icona di ispirazione e di attualità nel mondo del djing e della produzione musicale. Con il suo stile unico capace di mettere insieme più generi diversi e la sua energia sconfinata, si è fatto conoscere in tutto il mondo diventando un DJ di fama internazionale.

Un evento irripetibile e pieno di divertimento con il DJ set di tre ore di Laurent Garnier che arriverà venerdì 25 ottobre nello storico locale milanese per una serata all’insegna della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Laurent Garnier

E’ un DJ e produttore francese, considerato uno dei pionieri della musica elettronica e primo ambasciatore del “French touch”. Inizia a suonare da adolescente, trasferendosi a Londra e poi a Manchester, suonando in piccoli club e facendosi riconoscere per essere stato uno dei primi a portare in Europa la house music prodotta negli Stati Uniti. Dopo questo periodo, si trasferisce in una Parigi dei primi anni novanta dove il fervore per la musica elettronica inizia a farsi sentire. Prende subito in gestione la consolle del famoso Wake Up Club, mettendo in mostra la sua grande personalità e la tecnica di mixaggio, diventando un’icona mondiale.

Luca Bacchetti

E’uno dei DJ e produttori più richiesti al mondo. La sua carriera professionale inizia nel 1992 come speaker radiofonico su varie emittenti italiane e per 12 anni cura la produzione di programmi radiofonici incentrati sulla cultura dei club. Artista eclettico e poliedrico, è diventato uno dei DJ più riconosciuti a livello internazionale per il suo stile unico che unisce la musica house a quella techno.

Simone De Kunovich

Attivo nel mondo della musica e della moda da oltre un decennio, Simone de Kunovich è associato ad alcune delle feste e dei club più iconici di Milano. La sua selezione eclettica e il suo gusto non convenzionale lo hanno reso una delle figure chiave della scena locale e un DJ attivo a livello internazionale, con concerti a Berlino, Tel Aviv, Bangkok, New York, Parigi, Londra e altro ancora.

