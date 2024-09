Grande successo per il 66° Festival di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi 2024,

curato, per il secondo anno consecutivo, da Isola degli Artisti con la direzione del Patron Carlo Avarello.

La finale, che si è svolta sabato 7 settembre 2024 nella suggestiva Piazza D’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), è stata condotta da Elenoire Casalegno e dal content creator Daniele Cabras.

I reel dei brani inediti dei finalisti e gli altri contenuti pubblicati sui social in meno di 3 giorni hanno superato 10 milioni di engagement!

Con il suo inedito “Tutta la notte”, Clemente Mezzacapo, in arte KLEM, ha vinto sia il primo premio assoluto, sia il Premio Radio Kiss Kiss, che automaticamente veniva consegnato al primo classificato, sia il Premio Web Celebrities, vinto grazie ai voti assegnati tramite i social netwok.

L’inedito di Klem verrà inserito questa settimana in rotazione radiofonica dalla prestigiosa emittente.

A votarlo per il primo posto le TRE GIURIE: la giuria di qualità, formata dal Maestro Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale, da Salvatore Mineo, autore dei brani di tanti artisti, tra cui Ornella Vanoni, Elodie, Emma e Fiorella Mannoia e dal leader dei Sottotono Tormento; la giuria web celebrities formata dal co-founder del media brand di Mondadori Webboh Giulio Pasqui e da Andrea Settembre, Maria Tomba, e Giulia Molino e infine dalla giuria tecnica, novità di questa edizione, formata dai conduttori del programma di Radio Kiss Kiss Dedikiss Marco e RAF, dal social media manager di Kiss Kiss Jo Daniele Amato, dalla cantautrice Pamela D’Amico e dalla vocal coach Annalisa Andreoli.

Ecco gli altri premi che sono stati consegnati:

il Premio della critica TIM, assegnato dalla giuria di qualità, è stato consegnato a LIO (Domenico Lione, 26 anni, da Reggio Calabria), che si è aggiudicato anche il Premio per il secondo posto in classifica. L’inedito che ha presentato è “Per l’ultima volta”.

Il Premio miglior testo, assegnato dalla giuria tecnica, è stato assegnato a SANGRO (Alessio Di Lullo, 27 anni, da Roma), che ha presentato l’inedito “Italiano”.

Si è classificata terza l’unica band in finale, gli WINEHOT, i cui componenti, provenienti dalla Lombardia, sono: Simone Mhammed (voce), Nicolò Novaria (basso elettrico e cori), Simone Piersigilli (chitarra elettrica) e Alessandro Romeo (batteria). Il loro inedito si intitola “Vestito con stile. Dance”.

Tanti gli OSPITI che hanno impreziosito la serata con le loro performance: SERENA BRANCALE, CHIARA GALIAZZO, TORMENTO, ANDREA SETTEMBRE, MARIA TOMBA, FIAT 131, GIULIA MOLINO e CAMILLA PANDOZZI. Si è inoltre esibito in qualità di ospite, sul palco dove l’anno scorso è stato incoronato vincitore della 65ª edizione, DJOMI.

