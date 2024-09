E’ stata una estate di grande successo quella che ha accompagnato Biagio Antonacci in giro per l’italia con il “LIVE 2024 – FUNZIONA SOLO SE STIAMO INSIEME”, un tour fortemente voluto dall’artista che ha scelto personalmente i luoghi dove esibirsi, luoghi importanti per la cultura e la storia del nostro paese dove poter portare la sua musica e invitare il suo pubblico dando a chi – ancora non li conosceva – la possibilità di vivere una serata indimenticabile in luoghi altrettanto indimenticabili.

Arrivano ora 10 serate speciali (17-18-20-21-22-24-25-27-28-29 settembre), UN EVENTO UNICO PER 10 CONCERTI in un altro luogo altrettanto speciale: l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS).

Gli ultimi biglietti in vendita per le date di Gardone Riviera sono disponibili su www.ticketone.it.

E così dopo le Terme di Caracalla a Roma, il Porto Antico di Genova, il Teatro al Castello di Roccella Jonica (due appuntamenti Sold out) e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (tutte e tre le date sold out), il Fossato del Castello di Barletta, il Teatro Antico di Taormina (sold out tutti e tre gli appuntamenti) e lo Sferisterio di Macerata, ANTONACCI e la sua band prenderanno casa vista Lago all’Anfiteatro voluto dal Vate Gabriele D’Annunzio.

E’ la prima volta che un artista italiano è protagonista di una residency così lunga sulle sponde del Lago di Garda, una serie di show per i quali il cantautore milanese e la sua band di polistrumentisti hanno preparato un live che ripercorrerà le tappe principali della carriera di Biagio Antonacci (possiamo citare “Se io se lei” e “Se è vero che ci sei” ma tanti sono i successi che hanno costellato la ormai oltre trentennale carriera di Biagio e che si potranno ascoltare durante le serate) ma darà anche modo ai fan di ascoltare gli ultimi successi estratti dall’album pubblicato a gennaio “L’Inizio”, brani come i singoli “A Cena con gli Dei” e “Lasciati pensare” e altri mai cantati dal vivo come “Delivery”.

