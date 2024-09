Mercoledì 25 settembre alle 17.00 – presso il Centro Studi Pannunzio di via Maria Vittoria 35 a Torino – si terrà la presentazione del volume “Ceramica di Castellamonte, eccellenza canavesana trasversale nel tempo passato, moderno, attuale”, scritto da Sandra Baruzzi in collaborazione con Maurizio Bertodatto.

All’evento sarà presente l’autrice Sandra Baruzzi, nota anche per essere “Ambasciatrice della Ceramica” della Città di Castellamonte. Introdurrà l’incontro il direttore editoriale Ennio Pedrini affiancato da Lucia Groppo. Il libro – edito dalle Edizioni Pedrini – è un’opera di 300 pagine interamente a colori che offre una profonda ricerca sulla Ceramica di Castellamonte. Arricchito da una serie di interviste a molti artisti/designer e tra alcuni titolari di aziende e artigiani, il volume racconta il dialogo tra tradizione e contemporaneità, esplorando le esperienze di chi lavora con questa straordinaria materia.

L’opera è inoltre corredata da una ricca documentazione fotografica che ritrae sia gli artigiani protagonisti che le aziende con le loro creazioni, offrendo una panoramica completa del mondo della ceramica. Le testimonianze raccolte riflettono la passione condivisa per questo materiale e propongono nuove strategie e pratiche di lavorazione, confermando la vitalità e l’importanza di questa antica tradizione canavesana. Sicuramente un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte, design e artigianato.

www.edizionipedrini.com

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia