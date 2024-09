A Milano: lungometraggio Fuori dal mondo-vivere all’Asinara

Fuori dal Mondo – Vivere all’Asinara di Stefano Pasetto, nuova produzione per Solaria Film di Emanuele Nespeca insieme a Sud Sound Studios e Rai Cinema sarà presentato in anteprima assoluta sabato 14 settembre 2024 al Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, nella sezione Concorso italiano, categoria lungometraggi. La proiezione si terrà a Milano al Teatro Litta alle ore 18:25 alla presenza del regista Stefano Pasetto e del protagonista Enrico Mereu.

Prodotto da Emanuele Nespeca e Gianfranco Tortora, Fuori dal Mondo – Vivere all’Asinara è diretto da Stefano Pasetto (candidato al David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior regista esordiente per Tartarughe sul dorso e premiato in festival prestigiosi come Cannes e Torino per i suoi cortometraggi) ed è un racconto incentrato sulla affascinante figura di Enrico Mereu, per molti anni guardia carceraria nel penitenziario di massima sicurezza chiuso ormai dal 1997 e oggi apprezzato scultore che lavora il legno che il mare gli regala e vive in completa armonia con la natura che lo circonda.

L’inizio della passione per la scultura

Dopo la chiusura del penitenziario, Enrico Mereu e la moglie hanno deciso di rimanere a vivere sull’isola mentre tutte le altre famiglie del personale penitenziario se ne sono andate. Da quel momento in poi Mereu si è dedicato alla scultura, arte che ha scoperto di possedere naturalmente fin da bambino e ha deciso di non utilizzare altra materia che i tronchi incastrati sugli scogli e restituiti dal mare alla terraferma. Sono ormai oltre 25 anni che Enrico è un “liberatore di forme” e le sue opere hanno viaggiato per la Sardegna, l’Italia e perfino in Europa.

La vicinanza con i condannati è stata per Mereu un’esperienza fondamentale e oggi che il carcere è una sorta di museo gli aneddoti sono innumerevoli: nomi e storie che s’intrecciano in una trama di angosce e confidenze scambiate con amici che periodicamente lo vanno a trovare. È proprio dal carcere che Enrico ha imparato che un uomo ha sempre una seconda possibilità.

La progressiva apertura dell’isola al turismo potrebbe minacciare questo equilibrio delicato, questo luogo dell’anima e il suo Parco Nazionale, che l’isolamento ha invece fino ad oggi permesso di preservare. Ad ogni colpo di scalpello si rinnova una scelta del tutto contraria alla direzione del mondo globalizzato. Si rinnova la sfida di un uomo fuori dal mondo.

