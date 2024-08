Vivere a Sondrio: la scelta del quartiere

In Lombardia non esiste solamente Milano e il suo hinterland. Sicuramente il capoluogo di regione ha la sua importanza, trattandosi del cuore economico del nostro Paese, ma il grande sviluppo vissuto da tutta la regione ha portato alla crescita di numerosi centri urbani da non sottovalutare, tra cui Sondrio.

Questa città, posta al centro della Valtellina, ha poco più di ventimila abitanti. La qualità della vita qui è ottima: ci si trova immersi nella natura e a due passi dalle Alpi. Oggi, con la possibilità di lavorare da remoto, in tanti si sono rivolti alle agenzie immobiliari a Sondrio per cercare una buona proprietà immobiliare da acquistare.

Se volete saperne di più sui vari quartieri di Sondrio e sulle loro caratteristiche siete nel posto giusto. Continuate a leggere per saperne di più.

Il passato di Sondrio: il Centro Storico

Per chi cerca il massimo della comodità e la vicinanza ai servizi una buona scelta potrebbe essere quella di comprare un’abitazione nel centro storico. Ci sono servizi di ogni genere, tra cui le scuole, fondamentali per chi ha una famiglia con bambini. Ci sono diverse attività commerciali e numerose attività dedite alla ristorazione, come bar e ristoranti.

La maggior parte degli edifici sono storici: basta uno sguardo per rendersi conto che tante mura hanno una loro storia da raccontare. Potreste trovare sia immobili da ristrutturare, sia già ristrutturati.

Un verde quartiere residenziale: Triangia

Il centro storico è sicuramente molto comodo, ma quando si parla di Sondrio non bisogna dimenticare che le distanze non sono molto grandi, e bastano pochi minuti per andare da una parte all’altra della città. Ciò rende molto interessanti le abitazioni e gli appartamenti nel quartiere Triangia. Si tratta di un vero e proprio quartiere residenziale, dal quale si può ammirare l’intera Valtellina. La distanza dal centro garantisce ritmi di vita decisamente più sereni, e la presenza di tanti spazi verdi rendono il quartiere Triangia perfetto per ogni genere di famiglia.

Lontani dal traffico: Sant’Anna

Spostando lo sguardo verso la parte Nord di Sondrio si incontra il quartiere Sant’Anna. Tra le zone di Sondrio è una delle più tranquille. Non c’è traffico e la vita scorre piacevolmente a rilento. Rispetto al resto della città è ben collegata, e basta davvero poco per raggiungere il centro del comune.

Dal punto di vista dei servizi qua non manca nulla, a partire dalle scuole. I prezzi sono competitivi, un aspetto da non sottovalutare per chi è alla ricerca di una vera occasione.

Vita rurale: Ponchiera

Se siete tra coloro che cercano la massima vicinanza con la natura dovreste visitare gli appartamenti e le case nella frazione di Ponchiera, a pochi minuti da Sondrio. Questa frazione è caratterizzata da uno stile di vita più rurale, dove a essere protagonista è il contatto con la natura.

Chi desidera rilassarsi, lasciandosi alle spalle lo stress della vita delle grandi metropoli, troverà a Ponchiera ciò che sta cercando. Nel tempo libero ci si può divertire organizzando escursioni e altre attività all’aperto di questo tipo.

La distanza dal centro rende questa frazione una buona opzione per chi è munito di automobile e può spostarsi in maniera autonoma a suo piacimento.

