Torna OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle

OnDance è ormai diventato un cult, un appuntamento fisso ed atteso da migliaia di appassionati a vario titolo della danza che, ogni anno, si riversano per le strade di Milano, come un grande popolo festoso e soprattutto danzante. E anche quest’anno, dal 4 all’8 settembre, Milano si trasformerà in un grande palcoscenico che ha in piazza del Duomo, il suo cuore pulsante.

Esperienza indimenticabile e immersiva

Una serie di appuntamenti imperdibili, dal mattino alla sera, per celebrare l’arte della danza e offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile e immersiva. “Siamo arrivati alla settima edizione di OnDance, non posso che esserne felice ed orgoglioso per l’entusiasmo, l’attesa, la gioia con cui questo appuntamento è atteso non solo dalla città, ma da tutto il paese. Anche quest’anno il programma è ricco e variegato, per coinvolgere e affascinare tutti”, dichiara Roberto Bolle, che sul tema di questa edizione, il viaggio, sottolinea: “Danzare è molto di più di un’esibizione, è un vero e proprio viaggio fisico e spirituale. La danza mette in relazione culture diverse, fa dialogare artisti, danzatori di Paesi molto lontani e differenti con estrema facilità e naturalezza. La danza è un’arte inclusiva per eccellenza perché il suo è un codice universale. La danza è comunicazione, scambio, scoperta continua”.

Aspettando OnDance

L’edizione 2024 si aprirà la sera di mercoledì 4 settembre con un’anteprima, Aspettando OnDance, nella suggestiva cornice della Piazzetta Reale dove verrà proiettato in anteprima esclusiva il documentario Roberto Bolle alla scoperta delle Gallerie d’Italia.

Open Class gratuite

Dal 5 all’8 settembre torneranno, poi, le OpenClass, lezioni di danza gratuite ed aperte a tutti, per cimentarsi con diversi stili e danze. Come sempre lo spettro di scelta è amplissimo e quest’anno particolarmente aperto alle suggestioni del mondo, nel rispetto del tema del viaggio con l’accompagnamento di musicisti che suoneranno dal vivo.

Serate danzanti

Il 5, 6 e 7 settembre spazio alle Serate Danzanti, con una serata di Tango Argentino in collaborazione con Milanotango, un’esclusiva serata organizzata insieme a Spirit de Milan all’insegna del Lindy Hop ed una serata organizzata in collaborazione con Fernando Sosa, dedicata al ritmo caraibico.

Ballo in Bianco: una lezione alla sbarra

Roberto Bolle sarà protagonista del Ballo in Bianco, la più grande lezione alla sbarra del mondo, evento clou di OnDance, che quest’anno ospiterà 2000 studenti provenienti dalle scuole di danza di tutta Italia e realizzato in collaborazione con AssoDanza. La lezione, per la quale verrà trasportato in piazza del Duomo un totale di oltre un km di sbarre, sarà trasmessa in diretta da Rai1 e presentata da Cristiana Capotondi.

Dedicato alla formazione e alla scoperta di nuove stelle emergenti della danza sarà il Talent OnDance, con gli allievi del Workshop e giovani performer di musica, hip hop, tip tap, danza classica ed altri stili.

Non mancheranno i Dance Talk in cui si approfondiranno i benefici della danza in età matura, oltre al rapporto tra danza e viaggio, e ci sarà un esclusivo momento con Roberto Bolle in dialogo con l’étoile Alessandra Ferri.

Possibilità di workshop

Come ogni anno OnDance darà anche la possibilità a ben 34 giovani ballerini di partecipare ad un workshop totalmente gratuito della durata di una settimana – dal 2 all’8 settembre – con prestigiosi insegnanti provenienti da tutto il mondo. Gli artisti si potranno poi esibire sul palco di OnDance l’ultimo giorno della manifestazione e tre di loro si aggiudicheranno una borsa di studio donata da Pastificio Rana.

OnDance si concluderà, infine, con una festa nella festa, Serata Studio54, l’appuntamento tutto da ballare dedicato alla musica 70/80 con dj set a tema in collaborazione con RTL 102.5.

Il grande palco di OnDance quest’anno è allestito davanti a Palazzo Reale la cui programmazione si intreccia strettamente con quella degli eventi della manifestazione.

Come sempre, il sostegno e il supporto dei numerosi sponsor è prezioso e indispensabile per realizzare un evento che offre un così ricco calendario di iniziative legate alla danza, in maniera completamente gratuita al pubblico.

Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo definisce così il rapporto con OnDance sin dalla sua prima edizione: “Rendere la cultura accessibile, ai giovani in particolare, come realizza pienamente la manifestazione ideata e voluta da Roberto Bolle, è tra i valori del Gruppo Intesa Sanpaolo. Ondance avvicina il pubblico alla danza e alla musica offrendo opportunità di crescita e di svago. Confermiamo quindi anche quest’anno con entusiasmo il nostro sostegno”.

E’ con grande gioia che rinnoviamo per il quarto anno la nostra partecipazione a OnDance, La Festa della Danza. Una straordinaria manifestazione ideata dal genio creativo e artistico di Roberto Bolle che, anno dopo anno, coinvolge e trascina con sé un pubblico sempre più ampio, animato da passione e impegno incredibili”, commenta Gian Luca Rana, Amministratore Delegato di Pastificio Rana. “Credo che la danza come forma d’arte abbia un potere straordinario: ispira, coinvolge ed unisce le persone in modo trasversale, favorendo il dialogo interculturale e la crescita, individuale e collettiva, specialmente tra i giovani.” continua Gian Luca Rana “Come imprenditore, avverto profondamente la responsabilità di contribuire alla sviluppo e al benessere sociale, non solo creando occupazione per garantire il futuro di un numero sempre maggiore di collaboratori e famiglie, ma anche investendo nella cultura, pilastro fondamentale per la costruzione di una società migliore, più consapevole ed inclusiva. Sostenere le arti per me è una scelta etica, un atto di responsabilità verso la società ed una gioia profonda.”

