Stanziati 3,6 Milioni a comunità montane e unione di comuni

Approvato lo schema d’Intesa tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e Uncem Lombardia che trasferisce i fondi statali destinati agli enti locali per finanziare l’associazionismo comunale e gestire in maniera efficiente i servizi comunali. Per il 2024 le risorse statali regionalizzate ammontano a 3.618.138 euro. Destinatari sono le Comunità Montane e le Unioni di Comuni.

Lo prevede la delibera regionale proposta dall’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

ASSESSORE SERTORI: CON QUESTI FONDI VALORIZZIAMO I PICCOLI COMUNI – “Si tratta di importanti risorse – dichiara l’assessore Massimo Sertori – che mirano a favorire la gestione associata di servizi comunali per i cittadini. Continuiamo a valorizzare i piccoli Comuni, in particolare quelli che si trovano nelle aree svantaggiate e montane, un’altra dimostrazione di quanto sia necessaria una proficua e costante collaborazione tra Regione ed Enti locali”

