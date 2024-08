Sirolo: Paolo Larici e Arianna Ninchi al Festival ‘Incontri’

Il 12 agosto presso il Teatro Studio di San Lorenzo, il maestro Paolo Larici ripropone lo spettacolo del 2007 attraverso la registrazione video che venne effettuata al Teatro Cortesi nell’agosto dello stesso anno. La riproposizione di quella messi in scena vuole essere l’occasione per aprire un focus sull’uso della parola e omaggiare due grandi poeti e scrittori simbolisti che alla parola hanno dato significato e ragione: Jorge Luis Borges e Giovanni Papini, in una sequenza di immagini vorticose che ci appaiono dai lori versi come pietre miliari del nostro esistere, stelle luminose che indicano un cammino di vita, l’interpretazione di Larici è coinvolgente e affascina per la sua scorrevolezza, le parole diventano quadri immaginari dentro i quali immergersi. Oltre alla narrazione dei due grandi autori, Larici ne contrappone una tutta sua fatta di canzoni e racconti che sono una continuazione di linguaggio e contenuti, dove la parola è regina. Ad accompagnarlo dal vivo la brava Arianna Ninchi, interprete colta e raffinata. Una serie unica dove ci si immergerà in un mare di parole purificatrici.

Siete invitati a partecipare.

Prenotazione posti tel. 071 933 0952 (18.30-22.30) oppure cell.335.477618

