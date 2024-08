Sorelle d’Italia: trionfatrici di Parigi un faro per le miss

C’è un gemellaggio ideale tra le atlete azzurre delle Olimpiadi e le ragazze di Miss Italia. Gli elementi in comune, tenuto conto delle ovvie diversità, sono la determinazione, la passione per lo sport e naturalmente la giovane età.

A due settimane dalla conclusione delle selezioni regionali, lo schieramento delle Miss offre un quadro in cui l’87 per cento delle partecipanti a Miss Italia è impegnato nello sport.

La disciplina più praticata è la pallavolo (serie C e prima divisione). C’è chi gioca dall’età di sei anni (la veneta Nicole) e chi, dopo otto campionati, si è fermata per un infortunio, pronta però riprendere l’attività. Molto privilegiate la danza, la ginnastica artusticala agonistica, il ciclismo, lo sci alpino, il calcio (Angela, diciottenne, friulana, arbitra le partite maschili juniores). Sonia, stessa età, dice: ”Il basket è la mia felicità” e aspetta di giocare in serie A nella Reyer Venezia, mentre Carolina, Toscana, si dedica all’equitazione agonistica.

Tutte le candidate sono diplomate, salvo poche Miss che ancora vanno a scuola. Alcune ragazze sono laureate, molte altre frequentano facoltà universitarie.

Oltre 200 miss prenderanno parte dal 4 settembre alle Prefinali nazionali di Miss Italia, cercando di imitare le sorelle campionesse nel rispetto dei valori dello sport.

