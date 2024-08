Serate “A Tavola con la Storia” tra i Trulli di Alberobello

“A Tavola con la Storia”

Dopo il successo del primo appuntamento, nell’incantevole scenario dei trulli del Rione Aia Piccola ad Alberobello, torna il 16 e 17 agosto “A Tavola con la Storia“. Due serate dedicate alla scoperta della tradizione culinaria e culturale del territorio, immersi in un’atmosfera suggestiva per rivivere la quotidianità dell’Ottocento.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Arteca con il patrocinio del Comune di Alberobello e il contributo della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste – offre un’esperienza unica che condurrà i partecipanti indietro nel tempo.

Un banchetto storico a lume di candela con una proposta che riflette l’essenza della cucina locale, per assaporare le ricette semplici e genuine che hanno accompagnato le generazioni del passato. Il tutto è arricchito dalle tavolate per divertirsi con nuove conoscenze e con vecchi amici, in un contesto di rara bellezza e convivialità.

‘A tavola con la storia’ celebra la nostra ricca eredità culturale e culinaria. – Spiega Emilana Ruppi, presidente dell’associazione Arteca – Il 16 e 17 agosto, il rione Aia Piccola si trasformerà in un museo vivente dove la tradizione prenderà vita attraverso figuranti che ripropongono antichi mestieri.

Menù con piatti tipici

Per questo secondo appuntamento abbiamo proposto un menù differente con piatti tipici preparati con ingredienti semplici e genuini. Delizie come i fichi con capocollo di Martina, le orecchiette con polpettine al forno e le bombette al primitivo di Manduria, sono un omaggio ai sapori autentici della nostra terra. Oltre al piacere della buona tavola, i nostri ospiti avranno l’opportunità di immergersi nelle scene rievocative che raccontano la quotidianità e l’unicità della storia di Alberobello e dei suoi trulli. Una delle novità di quest’anno è la presenza di esperti ballerini di danze popolari, che guideranno i passi della pizzica per riscoprire l’energia e la gioia delle nostre radici. ‘A tavola con la storia’ è più di un semplice evento: è un viaggio nel tempo, un modo per vivere e comprendere la bellezza della nostra identità. Vi aspettiamo per condividere questa esperienza unica insieme a vecchi amici e nuove conoscenze.

“A Tavola con la Storia” è un viaggio nel passato oltre che nella tradizione gastronomica. Gli ospiti saranno accolti da figuranti in abiti d’epoca che li guideranno nella visita al ‘Museo vivente del Trullo’. Lungo il percorso ogni artigiano descriverà il proprio mestiere e ne spiegherà le tecniche e le origini. Le scene rievocative racconteranno la storia di Alberobello, permettendo di immergersi nella vita quotidiana dell’epoca. La serata sarà animata da musica dal vivo e danze popolari con ballerini esperti.

Rivivere le antiche tradizioni gastronomiche

Rivivere le antiche tradizioni gastronomiche di una Comunità è un’esperienza che ne riflette l’identità ed il passato. – Conclude Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello – Esse rappresentano un patrimonio culturale di inestimabile valore perché portano con sé secoli di storia, sapori autentici ed un profondo senso di appartenenza. Le iniziative culturali organizzate dall’associazione Arteca con la consueta ‘A tavola con la storia’ riflette proprio l’antico rituale della convivialità che tanto racconta dei legami familiari, parentali e amicali. Riproporlo nella nostra epoca è fare cultura, è preservare la memoria storica, è tracciare una linea di continuità tra passato e presente, è arricchire il nostro ‘sapere’. È un gesto di amore per la cultura, la storia, l’autenticità.

“A Tavola con la Storia” è un’occasione unica per vivere un’esperienza che unisce divertimento, cultura e buon cibo, in una cornice incantata come quella dei trulli di Alberobello.

Info e Prenotazioni: +39 347 433 1280 – +39 388 791 3976

