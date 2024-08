Rho, una serie di lavori e cantieri in città

Via ai cantieri per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale a Rho. Nel mesi di agosto c’è poco traffico cittadino.

I lavori sono iniziati con il rinfresco della segnaletica dell’attraversamento pedonale all’ altezza del Santuario di corso Europa, nel tratto non strettamente interessato dagli imminenti lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano.

«Abbiamo deciso di dare priorità agli interventi che coinvolgono gli attraversamenti pedonali e le intersezioni stradali. I lavori proseguiranno per tutto agosto senza interruzioni», spiegano dall’amministrazione. Nei prossimi giorni gli interventi riguarderanno il quadrante tra via Molino Prepositurale e via Castellazzo e successivamente nelle zone limitrofe. «Rho non si ferma neanche ad agosto. Gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale hanno lo scopo di migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e il decoro urbano. Vogliamo rendere la città più sicura e bella per tutti», conclude l’assessora alla mobilità e viabilità Valentina Giro.

