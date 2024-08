Novate, prolungamento della chiusura del centro raccolta

Prolungamento della chiusura temporanea del centro raccolta di via IV Novembre. Al fine di consentire il completamento dei lavori di riqualificazione, la discarica rimarrà chiusa fino a domenica 13 ottobre.

Durante il periodo di prolungamento della chiusura, i cittadini potranno continuare a recarsi al sito temporaneo di raccolta dei rifiuti approntato nel parcheggio del cimitero parco di via IV Novembre, dove potranno portare rifiuti ingombranti, legno, ferro e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Fino al 4 agosto gli orari di apertura sono il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. La domenica dalle 8 alle 13. Nel periodo compreso tra il 5 agosto e il 15 settembre gli orari di apertura sono martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13. Nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 13 ottobre gli orari di apertura saranno il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La domenica dalle 8 alle 13. I cittadini, per i soli rifiuti Raee, possono usufruire del servizio “1 contro 1”, il negozio ritira l’apparecchio dismesso a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente e del servizio 1 contro 0, ovvero se il negozio ha una superficie commerciale superiore a 400 metri quadri, ritira l’apparecchio dismesso gratuitamente, se di piccole dimensioni, ovvero massimo 25 centimetri.

Restano disponibili gratuitamente il servizio di ritiro di sfalci e potature e degli ingombranti a domicilio. La discarica è chiusa ormai da mesi per lavori di ristrutturazione, in particolare poi la costruzione di tettoie che andranno a coprire i diversi cassoni in cui vengono inserite le diverse tipologie di rifiuti. I lavori sono iniziati nel mese di febbraio e la prima data di riapertura prevista era il 24 maggio.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia