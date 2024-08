Il centro sociale anziani Stella Polare, è pronto per affrontare agosto: laboratori, uscite e il tradizionale pranzo di ferragosto. Farà una pausa soltanto nella settimana dal 19 al 23 agosto, mentre nelle altre giornate il programma rimane intenso, fra laboratori di maglia e cucito, giochi con le carte, laboratori della fantasia.

Rho, iniziative per il mese di agosto e pranzo del 15

Venerdì 2, venerdì 9 e venerdì 30 ci saranno laboratori a sorpresa. Mercoledì 7 è prevista una merenda a Villa Burba, al Caffè Bistrot, anche in caso di eventuale pioggia. Venerdì 16 è previsto un pomeriggio libero con attività a scelta. Giovedì 15, giorno di ferragosto, in calendario c’è il tradizionale pranzo sociale, seguito da musica e balli.

Le iscrizioni

Sono aperte da adesso fino il 9 agosto, chiamando l’associazione Anteas al numero 02.93332448, chiedendo di Giovanna, Sabrina o Amarillis. Il salone di Stella Polare non permette numeri immensi, la capienza è limitata. Le iscrizioni si raccolgono fino all’esaurimento dei posti disponibili. «Anche in agosto si cerca di essere vicini agli anziani con iniziative di animazione che rendano le giornate estive più piacevoli. Il tradizionale pranzo di Ferragosto cadenza il calendario di Stella Polare: un modo per fare festa con chi rimane in città nel giorno di gite e grigliate. A tutti gli anziani ricordo i servizi di Estate Sicura e la possibilità di rivolgersi, in caso di necessità, ai nostri uffici», l’assessore alle politiche sociali Paolo Bianchi.

Il centro sociale anziani Stella Polare

Si trova in via Buon Gesù 17/21 e rappresenta un centro diurno integrato per anziani, in cui si svolgono diverse attività di laboratori ad esempio di informatica, di cucito, falegnameria, gite, canto, giochi con le carte con la finalità dell’aggregazione e della inclusione sociale. Il centro è frequentato da persone in media dai 65 anni ai 75 anni ed è gestito dalla associazione Anteas Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà di Milano. E’ previsto il trasporto delle persone da casa al centro sociale e viceversa.

