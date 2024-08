Questa sera, venerdì 9 agosto, al Teatro Verde di TERMOLI la tribute band QUEENMANIA rende omaggio ai QUEEN e a FREDDIE MERCURY con un grande concerto rock che ripercorrerà la storia di uno dei pilastri della musica internazionale.

Intervista ai QueenMania, in concerto stasera a Termoli

Sul palco Sonny Ensabella, frontman della tribute band fondata nel 2006, accompagnato da Amudi Safa (chitarra e voce), Luca Nicolasi (basso e voce) e Paolo Valli (batteria), farà rivivere al pubblico le hit che hanno segnato la storia non solo della band britannica, ma della musica mondiale, come “We will rock you”, “We are the Champions”, “Bohemian Rhapsody” e “Somebody to love”. A rendere lo spettacolo ancora più emozionante i costumi, le scenografie e le proiezioni video.

Intervista

I Queen…, Freddie Mercury…avete osato molto ma è andata bene. Tournée, pubblico e tanta bravura. Che effetto fa guardarsi indietro, dal lontano 2006?

«Si abbiamo osato molto, ma in realtà il nostro è stato, fin dall’inizio, un tributo vero e proprio, un omaggio. Nessuno osa paragonarsi o mettersi allo stesso livello dei Queen, anzi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere omaggio ai Queen. Siamo stati i primi a portare un tributo del genere in giro per l’Europa. Guardando indietro fa un bell’effetto, se penso a quegli anni mi viene un po’ di nostalgia. Sapere che, ancora oggi, siamo qui a rendere omaggio con la stessa intensità e passione è una bella sensazione».

I Queen e Mercury sono anche “un impegno” per il loro look e atteggiamento sul palco. Avete mai avuto problemi nel fare riprodurre i loro vestiti?

«Per me all’inizio non è stato difficile, anzi mi confezionavo da solo i vestiti. Diventato un professionista ho iniziato a rivolgermi a degli esperti».

Quali, immagino più di uno, sono i brani dei Queen che più vi piace suonare?

«Io da fan vecchio stampo amo i Queen dei primissimi e degli ultimi album. Ad esempio, “Innuendo” è uno dei miei pezzi preferiti, anche quando lo suoniamo live mi trasmette un’emozione pazzesca. Ovviamente anche “Bohemien Rhapsody” è tra i miei brani preferiti. Prediligo i pezzi maestosi dei Queen, quelli rock»

Dopo così tanti anni, è ancora evidente la linea che separa Freddie da Sonny o Sonny vive un po’ la vita di Freddie?

«Chi mi conosce bene sa che io ho avuto un’evoluzione, perché all’inizio ero il sosia perfetto, alcune volte scambiavano anche delle mie foto per quelle di Freddie. Poi con il passare del tempo ho cercato di reinventarmi, per non fare lo stesso spettacolo. Oggi cerco anche di non vestirmi come Freddie, perché preferisco far risaltare il lato da performer e interprete».

Intervista a cura di Davide Falco

