È disponibile in digitale “GIUSTO AL DI LÀ DEL CIELO” (distribuzione ADA Music Italy, https://ada.lnk.to/giustoaldiladelcielo), il nuovo brano del poliedrico artista EUGENIO RIPEPI. Online il videoclip https://youtu.be/oBxfrYUsvHw.

Il brano racconta la tensione verso l’assoluto, uno slancio interiore che accomuna tutti gli esseri umani. La narrazione si sviluppa come un intimo dialogo con sé stessi in un momento di contemplazione del mare e del cielo sopra di noi.

Al contenuto del brano, profondo e riflessivo, si accompagnano sonorità allegre, tipiche della musica reggae, generando un contrasto che caratterizza, da sempre, la musica di Eugenio Ripepi che è, al contempo, profonda e leggera, intima e coinvolgente.

Nonostante l’apparente distanza tra testo e musica da cui risulta il contrasto percepito, le scelte compositive sono, in realtà, al servizio del messaggio del brano: la musica è essa stessa protesa in avanti, come l’uomo quando cerca incessantemente risposte ai dubbi esistenziali che possono essere risolti solo “giusto al di là del cielo”.

La canzone rappresenta, inoltre, l’unica all’interno dell’album in cui è contenuta a discostarsi dal sound punk rock che caratterizza l’intero progetto discografico, in uscita prossimamente.

Al brano si accompagna un videoclip girato nel lungomare di Imperia, reso sognante e trascinante dalla presenza del mare come elemento principe che, ben rappresenta, la ricerca infinita nella vita dell’uomo di conoscenza e conforto.

«Scende un pensiero strano, giusto al di là del cielo”, recita il brano. Insieme al sole, nelle sere in cui è bello stare fuori, viene giù il quesito che ci accompagna da sempre: siamo davvero soli in questo mondo o qualcuno “forse ci sta guardando, proprio in questo momento”? – racconta Eugenio Ripepi – “Giusto al di là del cielo” è una canzone allegra, che scorre leggera su una musica reggae che profuma di Estate e aiuta a identificare la sospensione verso l’Assoluto, a cui tendiamo come un grande punto interrogativo».

Insieme a Eugenio Ripepi, hanno collaborato alla realizzazione del brano Simone Mazzone (chitarra), Mauro Vero (chitarra), Lorenzo Lajolo (basso), Folkert Beukers (batteria), e Marco Moro (flauto traverso). Il brano, edito da Bollettino Edizioni, è stato inciso e mixato da Alessio Senis e Andy Senis presso Rosenhouse Recording Studio – Industrie Musicali di Vallecrosia ed è stato masterizzato presso Ithil World Studio di Imperia dal sound engineer Giovanni Nebbia.

