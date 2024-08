Dal 26/08 al 9/09 su Sky e in streaming su NOW gli US OPEN

Appuntamento con il grande tennis su Sky e in streaming su NOW: dal 26 agosto al 9 settembre si scende in campo a New York per la 144ª edizione dello US Open, quarto Slam della stagione. In programma, ogni giorno, fino a 6 canali dedicati su Sky e NOW, con Sky Sport Tennis “campo centrale” insieme a Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre, la possibilità di seguire in diretta tutte le partite su tutti i campi grazie a Sky Sport Plus per i clienti Sky e ad Extra Match per i clienti NOW. Ampio spazio agli approfondimenti con Sky Tennis Show, lo studio dedicato alle analisi dei match grazie alle voci dei grandi campioni e alla tecnologia di Sky Sport.

Fino a 6 canali

Su Sky e NOW fino a 6 canali per vivere ogni giorno tutte le emozioni del torneo di Flushing Meadows. Principale riferimento per le due settimane di gioco il canale Sky Sport Tennis, che ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, campo centrale del torneo, e Sky Tennis Show, lo studio che alle 16.30 (17.30 da martedì 3 settembre) aprirà ogni giornata e, a mezzanotte e mezza, lancerà ogni sessione notturna, accompagnando gli appassionati tra un match e l’altro con aggiornamenti, interviste, highlights, analisi tattiche allo Sky Tech e il contributo degli inviati di Sky Sport direttamente dalla Grande Mela. Le sfide di Flushing Meadows saranno visibili anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Ogni giorno, inoltre, fin dalle prime ore della mattinata (alle 8.15 su Sky Sport 24 e alle 8.30 su Sky Sport Tennis) il magazine Highlight Show raccoglierà il meglio degli incontri più importanti della giornata da poco conclusa. Il magazine sarà disponibile anche on demand, insieme agli highlights degli incontri principali e ai match integrali di Sinner, degli Azzurri (a partire dai quarti), e alle semifinali e alla finale del torneo. Aggiornamenti quotidiani e continui anche su Sky Sport 24, che amplierà la propria programmazione con un’edizione alle 10 interamente dedicata al riepilogo di ciò che è accaduto nella notte. Approfondimenti anche su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Tutti i match su tutti i campi con SKY SPORT PLUS e EXTRA MATCH

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta da tutti i campi in cui si gioca a Flushing Meadows.

Per i clienti NOW, il servizio Extra Match mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai vari campi di gioco.

La squadra di Sky Sport

A condurre gli studi sarà Eleonora Cottarelli, che approfondirà i temi della giornata in compagnia di Stefano Meloccaro e dei commentatori di Sky Sport. Inoltre, nella fase finale del torneo, in studio anche Flavia Pennetta, vincitrice dello US Open nel 2015. Inviati a New York saranno Dalila Setti e Paolo Aghemo, che racconteranno tutto ciò che accade dentro e fuori dal campo, nello Slam americano, con collegamenti anche su Sky Sport 24. Le telecronache dei match saranno affidate alla super squadra di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Gaia Brunelli, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Dario Massara, Andrea Solaini, Alessandro Sugoni e Fabio Tavelli. Al commento tecnico Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Gianluca Pozzi, Nicolò Cotto e Salvatore Caruso.

La programmazione degli US Open in diretta su Sky e in streaming su NOW

LUNEDÌ 26 AGOSTO – 1^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

alle 16.30 e a 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis

MARTEDÌ 27 AGOSTO – 2^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO – 3^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

GIOVEDÌ 29 AGOSTO – 4^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

VENERDÌ 30 AGOSTO – 5^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max (dalle 23), Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

SABATO 31 AGOSTO – 6^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno (dalle 20.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Sport 254 e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 1° SETTEMBRE – 7^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno (dalle 23.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE – 8^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

alle 16.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE – 9^ GIORNATA

dalle 18 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

alle 17.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE – 10^ GIORNATA

dalle 18 alle 5.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

alle 17.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Tennis e NOW

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE – 11^ GIORNATA

dalle 18 – finale doppio misto

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 01 – Semifinali femminili

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

VENERDÌ 6 SETTEMBRE – 12^ GIORNATA

dalle 18 – finale doppio femminile

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 21 – semifinali maschili

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

alle 20.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

SABATO 7 SETTEMBRE – 13^ GIORNATA

dalle 18 – finale doppio maschile

Sky Sport Tennis e NOW

Dal’1 – finale femminile

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

alle 21.30 e alle 00.30

Sky Tennis Show

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 8 SETTEMBRE – 14^ GIORNATA

dalle 20 – finale maschile

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

alle 19.30 e alle 23

Sky Tennis Show

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

