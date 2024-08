Bellaria-Igea Marina: serata speciale 883 al Teatro comunale

“Sarà una serata speciale anni ’90, quella del 21 settembre, nella cornice del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, giunto all’ottava edizione, presso il Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina: una festa dedicata agli 883, con la proiezione del film “Jolly Blu”, cult del mondo 883, diretto da Stefano Salvati, autore dei video di maggiore successo del gruppo, e la partecipazione straordinaria di Mauro Repetto, reduce dal successo del minitour teatrale Alla Ricerca dell’Uomo Ragno, i cui autori sono Maurizio Colombi e Stefano Salvati.

Il film Jolly Blu

Un’occasione per vedere, o rivedere, Jolly Blu, film italiano del 1998, diretto da Stefano Salvati, che ripercorre alcune canzoni della band 883 del cantante Max Pezzali dal 1992 al 1998, in una edizione totalmente restaurata.

Il film è un vero affresco degli anni ’90, arricchito dai brani più famosi degli 883, tra cui “Sei un mito”, “La regola dell’amico” o “Come mai”.

“Ripubblicare JOLLY BLU è oggettivamente un “successo commerciale annunciato – dice il regista Stefano Salvati. – In tv fu un enorme successo: su Italia 1 fece il record assoluto per la rete di share (15%) e di pubblico (circa 4 milioni e 200.000). In videocassetta superò le 100.000 copie battendo i cartoni Kolossal della Disney”.

Nel 1999, poi, il film ha venduto circa 170.000 vhs, record di vendite del 1999

Venne trasmesso su Italia 1 e batté il record d’ascolti della rete con 4.200.000 spettatori

È stato il primo film girato in digitale in Europa (1997)

Continua Salvati: “….è stato un grande successo! È un grande mistero il motivo per cui il film sia rimasto a prendere polvere in uno scaffale di un magazzino della casa cinematografica MEDUSA.

Decine di migliaia di fan del film e degli 883/Max PEZZALI reclamano Jolly Blu …. è come il santo Graal per i super fan degli 883: tutti lo cercano ma nessuno lo trova…”.

Mauro Repetto al Festival

Un’occasione davvero unica per poterlo rivedere in una serata davvero speciale, che vedrà come Guest star l’istrionico Mauro Repetto, autore dei brani portati al successo insieme a Max Pezzali, che darà un assaggio dello spettacolo che lo ha portato in molte città italiane nell’ultima stagione e che ha segnato il suo ritorno sulle scene italiane: con la regia di Stefano Salvati e Maurizio Colombi, Alla Ricerca dell’Uomo Ragno è stato inserito in IMAGinACTION”, il festival internazionale del videoclip, proprio per lo stretto legame tra la musica, scritta da Mauro Repetto e gli straordinari video delle canzoni, che hanno segnato un’epoca.

Lo spettacolo, di cui vedremo alcune scene, è stato fortemente voluto non solo da Repetto, ma anche da Stefano Salvati, regista, conosciuto a livello internazionale, di video musicali, spot pubblicitari, programmi musicali per la televisione e film, e

Maurizio Colombi, già autore e regista di successi come Peter Pan, Rapunzel e La Regina di Ghiaccio, Sapore di Mare il musical, ed in scena come protagonista con Caveman.

“Conosco Mauro Repetto dagli anni ‘90 e l’ho diretto in tutti i video degli 883, prima che il gruppo si sciogliesse e che Mauro partisse alla ricerca del ‘suo’ uomo ragno. L’ho ritrovato un anno fa ancora come un tempo, pieno di energia, di creatività, passione ed insieme abbiamo deciso di coinvolgere l’amico e grande autore teatrale Maurizio Colombi, con cui abbiamo intrapreso questa speciale impresa, anche con l’aiuto della produttrice Raffaella Tommasi e di due professionisti della AI, Claudio Zagarini e Francesco Siro Brigiano, che ha vinto il primo premio al mondo per l’AI a Dubai, che si cimenteranno per la prima volta in ambito teatrale” (Stefano Salvati).

Paolo Giordano presenta la serata

La serata, che già si preannuncia come una grande festa, sarà introdotta dal noto giornalista musicale, Paolo Giordano, che chiacchiererà con Repetto, per raccontare al pubblico aneddoto e retroscena di quegli anni.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan degli 883 e i nostalgici dei mitici anni ’90.

