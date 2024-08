Assessore Mazzali: in Lombardia un’estate senza confini

In Lombardia un’estate senza confini

“Dai laghi cristallini alle valli nascoste, dalle oasi verdi alle riserve naturali, ogni angolo di questa regione racconta una storia unica, fatta di natura e tradizione. È proprio questa varietà di paesaggi e di atmosfere che rende la Lombardia una destinazione senza confini, dove la bellezza si svela in mille forme diverse”. Queste le parole dell’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, che invita, in questa ‘seconda fase’ dell’estate, a scoprire anche i luoghi meno noti ma straordinariamente affascinanti.

“Una terra – aggiunge l’assessore – di infinita bellezza, capace di sorprendere e incantare anche i viaggiatori più esigenti. Tutte mete in cui poter coniugare la bellezza del tema turistico a quella della buona tavola e del buon vino con prodotti di assoluta qualità in grado di offrire ricette uniche e inimitabili. Uno scrigno di bontà nel segno di un’eccellenza riconosciuta anche in termini di ‘Denominazioni’ e ‘Indicazioni geografiche’ garantite”.

L’Orrido di Bellano

“Prendiamo, ad esempio, l’Orrido di Bellano – dice l’assessore, iniziando il suo percorso – una gola spettacolare sul Lago di Como o le Cascate dell’Acquafraggia a Piuro, in provincia di Sondrio, dove l’acqua scende impetuosa tra le rocce, regalando momenti di pura magia. E, ancora, il Borgo di Monte Isola, che si erge maestoso dalle acque del Lago d’Iseo, con le sue case in pietra che raccontano storie di tempi lontani”.

La Val di Mello

“E come dimenticare la Val di Mello?” si chiede l’assessore Mazzali. “Un paradiso segreto nella Val Masino, in provincia di Sondrio, dove le montagne abbracciano il cielo e i torrenti corrono liberi tra i prati verdi. Una piccola Yosemite italiana che incanta al primo sguardo”.

L’Oasi si San Giuliano Milanese

Nel suo excursus turistico, l’assessore evidenzia come “anche le zone che circondano Milano custodiscano gemme preziose. Pensiamo – spiega – all’Oasi di San Giuliano Milanese, un rifugio di pace a due passi dalla metropoli, dove la natura si manifesta in tutta la sua potenza”.

La Val Vertova

“Nella provincia di Bergamo – prosegue ancora Mazzali – la Val Vertova offre un angolo di paradiso dove le acque limpide formano cascate e piscine naturali in un’atmosfera quasi fiabesca.. Mentre in quella di Mantova, segnalo il Parco delle Bertone: un giardino incantato dove le cicogne bianche trovano rifugio, un luogo dove storia e natura si intrecciano armoniosamente… Proseguendo verso sud, nella provincia di Lodi, si trova il Parco Ittico Paradiso, un’oasi unica nel suo genere, dove grandi e piccini possono scoprire la ricchezza della fauna ittica locale in un contesto sereno e suggestivo”.

Il Parco Adda Sud

“La bellezza della nostra regione – aggiunge ancora Mazzali – si estende anche lungo il fiume Adda, nel Parco Adda Sud in provincia di Cremona, dove il paesaggio fluviale svela un altro volto della Lombardia, fatto di boschi rigogliosi e prati alluvionali“.

Invito alla curiosità

“Invito, dunque, tutti i turisti e i visitatori a lasciarsi guidare dalla curiosità, a esplorare questi luoghi magnifici fuori dalle vie iconiche e a scoprire la Lombardia in tutta la sua varietà e profondità. Perché qui, ogni famiglia lombarda, ogni luogo è una promessa di bellezza e ogni viaggio è un incontro con una storia con l’anima più autentica della nostra terra, da gustare con tutti i sensi”.

