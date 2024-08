Film di Edho Group all’81a mostra cinematografica di Venezia

In occasione della nuova edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia verranno presentati i film su cui Echogroup è orgogliosa di lavorare.

Di seguito la line up con i titoli, primi materiali, talent disponibili per le interviste e orari delle proiezioni. Trovate i titoli in ordine cronologico.

GIORNATE DEGLI AUTORI ‖ NOTTI VENEZIANE – proiezione ufficiale 31 agosto ore 21.00

La Scommessa – una notte in corsia

di Giovanni Dota con Carlo Buccirosso e Lino Musella

Sinossi: Alcune notti in corsia possono essere intense, concitate, tese: tutto vale pur di salvare una vita. Certe notti invece sono solo… calde e noiose. È in una notte come queste, in pieno Ferragosto, che Angelo (Carlo Buccirosso) e Salvatore (Lino Musella), infermieri cinici e svogliati, si ritrovano al capezzale del signor Caputo. Per Angelo, l’uomo non supererà la notte. Salvatore invece sostiene che ce la farà. “E se ci scommettessimo le ferie natalizie?” Una stretta di mano e i giochi sono fatti. È l’inizio di una serie di vicende rocambolesche, tra colpi bassi, primari strafatti, pazienti fuori controllo, detenuti in fuga, mogli e amanti che si incrociano, mentre l’orologio ticchetta e l’alba si avvicina. Una notte durante la quale può succedere qualunque cosa, per una commedia nerissima e travolgente in cui tutti giocano sporco. Anche la vita.

Il film uscirà in sala il 12 settembre con I Wonder Pictures

Attività stampa 31/8 pomeriggio – Talent presenti Giovanni Dota, Carlo Buccirosso e Lino Musella

Proiezione stampa:

31/8 SALA LAGUNA – 13:30 – Press, Industry

ORIZZONTI ‖ CONCORSO – proiezione ufficiale 31/8 ore 16.45

Mon Inséparable /My Everything

di Anne-Sophie Bailly con Laure Calamy

Sinossi: Il dramma di una famiglia in difficoltà che deve affrontare una gravidanza inaspettata.

Attività stampa 31/8 mattina, regista e Laure Calamy paired, regista disponibile anche nei giorni successivi

Talent presenti Anne-Sophie Bailly e Laure Calamy

Proiezioni stampa:

30/08/2024 – SALA VOLPI – 19.30 – Press, Industry

30/08/2024 – SALA CASINO – 21.30 – Press, Industry

SIC ‖ CONCORSO SETTIMANA DELLA CRITICA – proiezione ufficiale 31/8 ore 13.30

Peacock

di Bernhard Wenger con Albrecht Schuch, Nina Fog

Sinossi: Matthias è un maestro nella sua professione. Avete bisogno di un “fidanzato colto” per far colpo sui vostri amici? Di un “figlio perfetto” per influenzare l’opinione che hanno di voi i vostri partner commerciali? O forse solo di un interlocutore per fare le prove di una conversazione difficile? Qualunque sia la vostra necessità, ingaggiate Matthias! Pur eccellendo ogni giorno nell’arte di fingersi qualcun altro, la sua vera sfida è essere se stesso.

Attività stampa 31/8 mattina e sabato 1 pomeriggio

Talent presenti Bernhard Wenger e Albrecht Schuch

Proiezioni stampa:

30/08/2024 – SALA PERLA – 8.30 – Press, Industry

VENEZIA 81 ‖ FUORI CONCORSO – proiezione ufficiale 2/9 ore 21.45

Finalement

di Claude Lelouch con Kad Merad, Sandrine Bonnaire, Elsa Zylberstein, Barbara Pravi, Françoise Gillard, e Michel Boujenah

Il film uscirà in sala il 19 settembre con Europictures

Sinossi: In questa emozionante, divertente, sorprendente avventura che in qualche modo è una summa della cinematografia del regista, in un mondo sempre più folle, il protagonista Lino che ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, si renderà conto che finalmente tutto quello che accade nella vita è un bene

Attività stampa 2/9 pomeriggio TV e video e RT, la mattina solo su richiesta

Talent presenti Claude Lelouch e Kad Merad e Barbara Pravi

Proiezioni stampa:

01/09 – SALA DARSENA – 21.00 – Press, Industry

01/09 – SALA PERLA – 21.30 – Press, Industry

VENEZIA 81 ‖ CONCORSO – proiezione ufficiale 3/9 ore 16.00

Harvest

di Athina Rachel Tsangari con Caleb Landry Jones, Rosy McEwen and Harry Melling

Attività stampa quotidiani, video e web 3/9 mattina,

Attività stampa periodici 4/9

Talent presenti Athina Rachel Tsangari e Caleb Landry Jones

Proiezioni stampa

03/09 – SALA GRANDE – 8.30 – Press, Industry

03/09 – SALA DARSENA – 11.45 – Press, Industry

VENEZIA 81 ‖ CONCORSO – proiezione ufficiale 4/9 ore 16.30

The Quiet Son

di Delphine Coulin and Muriel Coulin con Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Stephan Crepon

Attività stampa quotidiani, video e web 4/9 mattina,

Attività stampa periodici 5/9

Talent presenti Delphine Coulin and Muriel Coulin, Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Stephan Crepon

Proiezioni stampa

03/09 – SALA DARSENA – 19.45 – Press, Industry

03/09 – SALA PERLA – 21.45 – Press, Industry

VENEZIA 81 ‖ CONCORSO – proiezione ufficiale 5/9 ore 22.00

Stranger Eyes

di Yeo Siew Hua con Wu Chien-Ho, Lee Kang-Sheng, Anicca Panna e Vera Chen

Sinossi: Il film è un thriller psicologico in cui una giovane coppia, dopo la misteriosa scomparsa della loro bambina, inizia a ricevere strani video e si rende conto che qualcuno ha filmato la loro vita quotidiana, anche nei momenti più intimi. La polizia ha istituito la sorveglianza intorno alla loro casa per catturare il voyeur, ma la famiglia inizia a sgretolarsi e altri segreti verranno alla luce.

Il film uscirà in sala prossimamente con Europictures

Attività stampa con regista 5 e 6 settembre tbd

Proiezioni stampa

05/09 – SALA GRANDE – 8.30 – Press, Industry

05/09 – SALA DARSENA – 11.30 – Press, Industry

ORIZZONTI ‖ CONCORSO – proiezione ufficiale 5/9 ore 17.00

Aicha

di Mehdi Barsaoui con Fatma Sfar e Nidhal Saadi

Sinossi: Il film segue la storia di Aya, una giovane donna originaria di Tozeur, città nel sud della Tunisia. Dopo essere rimasta sola in seguito a una grave disgrazia che ha risparmiato solo lei, Aya decide di cambiare vita per dimenticare il passato trasferendosi a Tunisi. Mentre lotta per ricostruirsi un’esistenza, un evento minaccia la sua ricerca di serenità. La donna è l’unica testimone di un incidente in cui è coinvolta la polizia.

Attività stampa 6/9 mattina, eventuali interviste mirate su richieste il 5/9

Talent presenti Mehdi M. Barsaoui, Fatma Sfar e Nidhal Saadi

Proiezioni stampa

04/09 – SALA VOLPI – 19.30 – Press, Industry

04/09 – SALA CASINO – 21.30 – Press, Industry

VENEZIA 81 ‖ CONCORSO – proiezione ufficiale 6/9 ore 19.00

Aicha

di Dag Johan Haugerud con Andrea Braein Hovig e Tayo Cittadella Jacobsen

Nuovo capitolo della trilogia che esplora la sessualità, le relazioni, il desiderio e la trasgressione nella società nordica moderna.

Il film uscirà in sala prossimamente con Wanted Cinema

Attività stampa con regista e cast 5 settembre tutto il giorno e 6 settembre la mattina

Proiezioni stampa

02/09 – SALA PASINETTI – 16.45 – solo su invito

06/09 – SALA GRANDE – 9.00 – Press, Industry

06/09 – SALA DARSENA – 11.15 – Press, Industry

Altre notizie di cinema su Dietro la Notizia