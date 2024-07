Un’estate alla scoperta dei tesori del comprensorio di Bormio

Bormio (SO) – 12 luglio 2024; Un’estate ricca di cultura, storia, folklore e intrattenimento è quella offerta dal comprensorio di Bormio. Serate tematiche, concerti, visite guidate, escursioni culturali, mostre e tanto altro… un mondo da scoprire che riserva tante sorprese anche a chi il territorio lo conosce già.

Tutti gli appuntamenti, in costante aggiornamento, su: https://bit.ly/3S0s1Z9

Visite escursionistiche particolari

Si comincia con l’osservazione delle Coppelle del Vallecetta, tutti i giovedì di luglio e agosto. Un’escursione guidata sulle tracce di queste testimonianze risalenti dal Neolitico a epoche più recenti. Gli Alpini di Piatta condurranno una visita – adatta a tutti (ma si consiglia di calzare scarponcini da trekking) – sulle pendici occidentali del Monte Vallecetta, lungo il Tragitto delle Pietre Coppellate, per mostrare questo tipo di incisioni rupestri caratteristiche soprattutto dell’arco alpino e prealpino. Le Coppelle sono incisioni a forma sferica di diverso diametro e profondità, ricavate su monoliti di roccia tenera e lavorabile, realizzate utilizzando pietre più dure come il quarzo, il marmo o il granito.

Il 26 luglio si prosegue sui Sentieri delle Santelle. La cultura rurale montana dell’arco alpino e prealpino è ricca di testimonianze di fede e devozione. Nei secoli i suoi abitanti hanno disseminato i centri abitati, e i boschi che li circondano, di capitelli alpini in legno raffiguranti il Cristo in croce o le “Santelle”. Questo percorso è uno splendido pretesto per perdersi nella natura dei dintorni di Valdisotto. Si raccomandano scarponcini da trekking.

Visite alle Cantine dell’Amaro Braulio

Sotto il centro di Bormio, le cantine dell’Amaro Bràulio aprono le loro porte a tour guidati per scoprire da vicino la straordinaria storia di questo prodotto unico. Creato da un farmacista, Francesco Peloni, nel 1875, l’amaro Bràulio è composto da erbe e piante officinali la cui ricetta segreta viene tramandata di padre in figlio. Quattro volte a settimana sono disponibili visite per saperne di più su questa specialità “di famiglia” che ha conquistato i palati più raffinati. Tutte le informazioni sono presenti qui: https://www.bormio.eu/it/visita-guidata-braulio.

Gli appuntamenti del comprensorio di Bormio

Sono tantissime le visite guidate per andare alla scoperta del ricco patrimonio dell’Alta Valtellina. Si va dalle Torri di Fraele delle quali proprio nell’estate 2024 si inaugura l’apertura della torre Ovest, alla sua Centrale Idroelettrica, inaugurata nel 1928 e dismessa nel 2004, che ha mantenuto intatto il suo edificio completo dei macchinari per restituire ai visitatori un viaggio senza tempo.

Rimanendo nel centro di Bormio, invece, da non perdere sono le numerose occasioni di visita del Tesoro della Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio. Tra luglio e agosto (tutti i mercoledì) sono organizzate visite guidate per scoprire la magnificenza dei preziosi arredi della Parrocchia di Bormio. Mentre un ricco calendario consente di approfondire la conoscenza storico-artistica di tutte le chiese bormine.

E poi ancora visite alla scoperta di quelle del comprensorio: la Chiesa di Teregua, con affreschi del 1546; la Chiesa dei SS. Martino e Urbano o la Chiesa di S. Gallo, custodi di segreti tra storia e leggenda; Chiesa di San Bartolomeo de Castelaz, probabilmente sorta come chiesa castellana di una fortezza medievale è considerata una delle più belle Chiese dell’Alta Valtellina; Chiesa SS. Pietro, Marcellino, Erasmo, di origine alto medievale, come indicano sia l’intitolazione ai tre santi martiri.

Tutto il calendario è disponibile qui: https://bit.ly/3LiYndK

Bormio: sport, cultura e terme

Situata a 1.225 metri di altitudine, Bormio si trova in un ampio anfiteatro naturale al centro delle Alpi. Il bianco delle nevi perenni dei ghiacciai, il verde intenso dei boschi e dei prati, l’azzurro del cielo e la trasparenza delle acque sono i colori che ne contraddistinguono il paesaggio. Un paradiso per gli amanti dello sport, della natura, dell’arte e della cultura. In inverno, Bormio e il suo comprensorio offrono più di 180 chilometri di piste di sci alpino, nordico e snowboard, mentre in estate c’è la possibilità di sciare sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio.

Particolarmente affascinanti sono le escursioni di sci alpinismo e con le racchette da neve nei sentieri del Parco Nazionale dello Stelvio che, durante la stagione estiva, si trasformano in oltre 600 chilometri di tracciati da percorrere con la propria mountain bike, a piedi o a cavallo. Inoltre, per gli appassionati di bici da corsa, è possibile cimentarsi in alcune delle più grandi salite che hanno contribuito a rendere nobile il ciclismo in Italia e nel mondo: il Passo dello Stelvio, il Passo del Gavia e il Mortirolo.

Un campo da golf di nove buche, il palazzo del ghiaccio, la pista di curling, i campi da tennis e numerose altre attività permettono di respirare fino in fondo il piacere della montagna.

Una passeggiata nello splendido centro storico del paese, con le chiese, i palazzi e i musei permette inoltre di immergersi nell’atmosfera d’altri tempi di quella che per 700 anni è stata una piccola democrazia comunale al centro delle Alpi.

Senza dimenticare, infine, le calde acque termali dei centri di Bormio Terme, Bagni Nuovi e Bagni Vecchi conosciute fin dai tempi degli antichi Romani.

Infrastrutture e servizi di grande qualità, una storia millenaria tutta da scoprire, eventi di importanza mondiale e, ovviamente, i sapori inconfondibili dell’enogastronomia valtellinese: questa è Bormio, la Magnifica Terra.

Ulteriori informazioni su Bormio sono disponibili all’indirizzo www.bormio.eu o, via mail, a info@bormio.eu