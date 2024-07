Seconda meta turistica lombarda lo scorso anno, la provincia di Brescia con i suoi laghi continua a crescere e per il 2024 punta ad avvicinarsi al ‘podio’, oggi detenuto da Milano. È quanto emerge dai dati illustrati oggi alla Camera di Commercio di Brescia dall’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, da settimane impegnata in un tour che tocca tutte le province lombarde, per dialogare e sviluppare sinergie con i rappresentanti del settore camerale e gli stakeholder locali.

NEI PRIMI 4 MESI DELL’ANNO + 11,10% DI SOGGIORNI – “I primi dati dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività indicano che nei primi quattro mesi del 2024 le presenze nella Provincia di Brescia sono aumentate dell’11,10 % rispetto al 2023 – fa presente l’assessore -. L’analisi delle offerte disponibili nelle piattaforme online evidenzia, inoltre, che il 93% delle camere non risulta più disponibile per i mesi di agosto e settembre. Un andamento positivo che continua rispetto allo scorso anno”.

Nel 2023 la Provincia di Brescia con il suo laghi registrò 13,1 milioni di soggiorni, seconda solo a Milano (18,8 milioni di pernottamenti), con un incremento del 25,4% rispetto al 2019, ‘anno d’oro’ del turismo, pari a 2,6 milioni di turisti in più. “Importante, come emerge dai dati, è la forte attrattività del territorio, capace di attirare da sempre un turismo internazionale”, ha aggiunto l’assessore.

MONTI, VALLI, LAGHI, BORGHI E SITI UNESCO – “Nella Provincia di Brescia l’identità lombarda trova mille sfaccettature – sottolinea Mazzali-. Ne sono un esempio i vigneti della Franciacorta, il lago Garda, le montagne, i siti Unesco della Vallecamonica e l’unicità di Montisola sul Lago di Iseo. Il Bresciano ha una varietà territoriale eccezionale, capace di stimolare il turismo esperienziale che conta su territorio, natura, enogastronomia e artigianato, grandi attrattori locali che Regione Lombardia è impegnata a valorizzare”. Al centro dell’incontro di oggi i dati riguardanti i flussi turistici, le previsioni per i prossimi mesi e il racconto delle strategie che vede protagoniste le azioni dell’Assessorato al Turismo. Tra queste il nuovo brand, il ‘Lombardia Style’, con cui, ha detto l’assessore, “puntiamo a coordinare l’immagine della Lombardia e a tradurre in valore le diversità dell’offerta turistica di ogni provincia lombarda, non solo da un punto di vista paesaggistico ma anche produttivo”.

CAMERA DI COMMERCIO BRESCIA: RISULTATI GRAZIE A GRANDE LAVORO DI SQUADRA – “Brescia e la sua provincia vantano un’importante vocazione turistica che deriva, in particolare, dalla rinomata tradizione del suo turismo lacustre, ma anche dalle millenarie attrattive storico-culturali che le sono valse il riconoscimento di tre siti UNESCO (sui nove presenti in Lombardia) e del titolo di Capitale della Cultura per l’anno 2023, unitamente a Bergamo – commenta Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio Brescia – . Le varie realtà che operano per la promozione turistica – Comuni e Associazioni di categoria ‘in primis’ – molto hanno fatto in questi ultimi anni per valorizzare queste risorse, ma è sempre più avvertita l’esigenza di un coordinamento generale, volto ad ottimizzare le diverse iniziative e a non disperdere le risorse finanziarie messe in campo. Per questo motivo, la Camera di Commercio ha dato vita a un progetto volto al coordinamento dei molteplici sotto-ambiti, ampliando lo spettro di attività oltre le azioni di marketing, da realizzarsi evolvendo il ruolo di Visit Brescia a DMO provinciale, quale fulcro della strategia turistica territoriale e acceleratore di sviluppo economico. Analogamente si avverte, a livello sovra-provinciale, l’esigenza del sostegno e del coordinamento da parte di Regione Lombardia per meglio capitalizzare gli sforzi di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano per la promozione turistica nell’ottica dello sviluppo economico complessivo dei nostri territori”

