Le tappe del roadshow “Your Heart Matters”

“Your Heart Matters è un progetto estremamente innovativo in termini di Medical Education & Training, che si pone l’obiettivo di portare formazione agli operatori sanitari con lo scopo di migliorare sempre di più l’assistenza ai nostri pazienti. Con questo roadshow, Medtronic Italia vuole confermarsi come partner di eccellenza dei nostri clinici per garantire il miglior utilizzo delle nostre terapie innovative e dare al paziente finale il miglior risultato possibile in termini di salute – spiega Stefano Lusian, Responsabile della Divisione di Cardiologia Strutturale di Medtronic Italia -. ‘Educare connettere e innovare’ sono i tre pilastri fondamentali di questa iniziativa itinerante che si pone come ulteriore obiettivo quello di creare connessione fra tutti gli stakeholder coinvolti nella gestione delle terapie cardiovascolari. Noi crediamo sia fondamentale il dialogo tra Hub e Spoke, tra medici e infermieri, tra operatori sanitari e produttori di devices clinici, per far sì che l’innovazione arrivi sempre in maniera più efficace ai nostri pazienti. Innovare è fondamentale per Medtronic, ma innovazione non significa solo tecnologia, significa anche l’implementazione di pratiche sostenibili che portano benefici a lungo termine a tutti gli operatori coinvolti: pazienti, clinici e istituzioni sanitarie”.