“Todays”, Torino dal 23 al 2 settembre 2024

Meno di un mese alla nuova edizione di TODAYS, il Festival in scena a Torino dal 23 al 2 settembre 2024

Ci saranno una serie di eventi e attività diffusi nella Circoscrizione 6 della Città, che avranno il loro apice e cuore pulsante in una nuova location, il Parco della Confluenza, per i concerti che si susseguiranno dal 25 agosto al 2 settembre.

TODAYS è un progetto della Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, in partnership con Iren, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, realizzato da Fondazione Reverse.

Appuntamenti con i grandi live al Parco della Confluenza:

domenica 25 agosto, JEREMIAH FRAITES, Bab L’Bluz, Addict Ameba e Anthony Sasso;

lunedì 26 agosto sul palco LCD SOUNDSYSTEM con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother;

martedì 27 agosto sarà la volta di ARLO PARKS che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve;

per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli OVERMONO, Yellow Days, C’mon Tigre e Thru Collected (appena annunciati);

venerdì 30 agosto le performance di THE JESUS AND MARY CHAIN, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli;

il 31 agosto l’headliner sarà MAHMOOD, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra;

chiuderanno in bellezza il festival lunedì 2 settembre i MASSIVE ATTACK.

Ma non solo concerti al Main Stage del Parco della Confluenza: TODAYS sarà un vero e proprio Festival diffuso in moltissimi altri luoghi e realtà della Città.

Tra le novità di quest’anno la prima e la più importante è sicuramente il cambio di location per il Main Stage al Parco della Confluenza.

Il Parco della Confluenza è un luogo che racchiude e riassume perfettamente lo spirito di questa nuova avventura: una confluenza di fiumi ma anche e soprattutto di generi e di culture per continuare ad essere anno dopo anno un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della cultura.

Un’opportunità straordinaria per Torino, in quanto incarna il meraviglioso processo attraverso il quale le diverse tradizioni, linguaggi e prospettive si mescolano e si arricchiscono reciprocamente.

Nella confluenza culturale si trova un senso profondo di appartenenza che va oltre le singole identità.

È un legame che unisce le persone attraverso la condivisione di esperienze, valori e tradizioni, creando così una comunità globale che abbraccia la diversità come ricchezza.

