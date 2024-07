Rho, all’ inclusivo INsolito Camp, il Ministro Locatelli

Il sindaco Andrea Orlandi ha accolto questo pomeriggio insieme con l’assessore a Scuola e Disabilità Paolo Bianchi il ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli, giunta a Rho per visitare l’Insolito Camp, organizzato dalla Polisportiva San Carlo in collaborazione con il Comune di Rho, con Sercop, l’Istituto comprensivo De André, la Parrocchia San Vittore e il Decanato di Rho, con il contributo di bandi regionali e di alcune aziende del territorio (MPI, Trinseo, Impresa Casati) alla scuola Deledda. Presenti i consiglieri comunali Christian Colombo e Stefano Giussani, oltre all’onorevole Fabrizio Cecchetti e al decano e parroco di San Paolo don Fabio Verga.

Accolta da Renato Baroni e dalle coordinatrici del progetto Michela, Giulia e Roberta, il ministro ha dialogato con i ragazzi, giocato con il Sindaco a bocce inclusive e si è fatta spiegare le regole del Baskin. Il campo estivo, attivo dal 10 giugno al 26 luglio, per sette settimane, accoglie in media ogni settimana 60 ragazzi normodotati o con disabilità dall’ultimo anno della scuola materna alle secondarie di primo grado e coinvolge una ventina di adolescenti (di cui 8 con disabilità) con il ruolo di aiuto-educatori. Il Camp è nato nel 2020 in piena pandemia, per rispondere alle necessità delle famiglie provate dal lockdown e continua per dare sollievo in un periodo dell’anno lasciato in molti casi scoperto dall’assistenza socio sanitaria.

“Qui si vive l’inclusione – ha spiegato il Sindaco con l’assessore Bianchi, ringraziando la Polisportiva per il lavoro che svolge in estate ormai da quattro anni – Tutti trovano il loro posto e imparano a stare insieme con gli altri, senza barriere né pregiudizi”.

Le mamme hanno consegnato al ministro una lettera sottoscritta anche dai responsabili del Camp, in cui chiedono alle istituzioni di considerare non solo le necessità sanitarie dei loro figli con fragilità, ma l’intera vita, compreso il tempo libero da vivere con gli amici.

“Siamo convinti – recita il testo – che è possibile creare una esperienza davvero accogliente solo se si accetta di trasformare e adattare il contesto di vita affinché divenga uno spazio e un tempo fruibile da tutti, partendo dalle diversità di ciascuno”.

A INsolito Camp i ritmi sono rallentati, si infonde tranquillità senza creare ansia e spaesamento, si lavora in piccoli gruppi per non creare confusione, si propongono attività strutturate e gioco libero e informale. Si creano occasioni di convivialità soprattutto in relazione al cibo. Si evita la competitività proponendo un modello di partecipazione. I costi sono contenuti per venire incontro alle necessità di tutti.

Le famiglie evidenziano che “le necessità multiformi della disabilità si scontrano con un quadro istituzionale articolato e spesso non facilitante, che cessa di sostenere disabili e famiglie in determinati momenti dell’anno o della vita”. La richiesta è di “non mandare in vacanza la fragilità”. Le tante domande riguardano il sostegno e la cura durante tutto l’anno, i momenti vuoti dell’extra-scuola, la partecipazione nei diversi contesti di vita, i finanziamenti per coprire anche il tempo libero.

Il ministro ha replicato che occorre “mettere attorno a un tavolo il mondo sanitario e quello sociale, ammettere che non esistono solo i bisogni sanitari e costruire risposte con il terzo settore”. Da parte del Comune di Rho rimane costante la collaborazione con realtà come la Polisportiva San Carlo per venire incontro alle necessità delle famiglie.

Locatelli ha apprezzato lo stile educativo e i progressi che le relazioni vissute al camp hanno generato nei ragazzi. Quindi ha invitato la Polisportiva San Carlo di Rho al G7 della disabilità previsto il prossimo 14 ottobre ad Assisi, come esempio di inclusione ben riuscita

Altri articoli di disabilità su Dietro la Notizia