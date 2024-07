Il Festival vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone che accorrono da tutta Italia per divertirsi con la musica live dei loro artisti preferiti.

Prosegue Radiostop Festival, l’evento più atteso dell’estate

Dopo il successo dell’11 luglio a La Spezia, il prossimo appuntamento è martedì 23 luglio alle ore 21.30 a Cecina (Livorno). Per l’occasione, saranno tantissimi gli artisti, protagonisti dell’estate italiana, a far saltare e ballare il pubblico di Largo Cairoli.

L’evento sarà condotto da Roberto Giannoni, l’editore di Radio Stop affiancato per questa nuova edizione da Antonella Fiordelisi, protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express e della settima edizione del Grande Fratello Vip. La direzione artistica è affidata al discografico Manuel Magni.

Grande attesa per gli ospiti: Cristiano Malgioglio, Aiello, Sarah, Santi Francesi, Enrico Nigiotti, Holden, Ditonellapiaga, Silvia Salemi, Lda, Aka 7even, Alex Wyse, Maninni, Virginio, Settembre, Moreno, Enula, Cioffi, Ayle, Niveo, Ascanio E Luk 3, Le Deva, Kimono, Edoardo Brogi, Camilla Pandozzi, Aria. Tanti altri artisti e strepitose sorprese renderanno questa nuova tappa di Radiostop Festival indimenticabile.

«Finalmente è arrivata l’estate e sono tornati i nostri RADIOSTOP FESTIVAL! È stato emozionante vedere artisti del calibro di Malika Ayane e Michele Bravi di fianco a giovani promesse della musica pop italiana come Niveo, Cioffi, Lil Jolie e molti altri, nella prima attesissima serata del festival – afferma Roberto Giannoni – Non vediamo l’ora di vivere un nuovo appuntamento con la musica di Radio Stop il 23 luglio nel luogo dove, più di vent’anni fa, tutto è cominciato.».

«Salire sul palco di Radiostop Festival mi ha permesso di vivere grandi emozioni. Presentare, incontrare e conoscere cantanti con numerosi sogni nel cassetto proprio come me, mi ha emozionata molto – commenta Antonella Fiordelisi – Aspetto con gioia ed entusiasmo il secondo appuntamento con la musica di Radio Stop che sono sicura mi regalerà nuove bellissime emozioni».

«Sono onorato di dare il mio contributo alla realizzazione di un festival che si impegna a portare nelle piazze la musica “pop” in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi colori, dando la possibilità ai giovani talenti che si affacciano al panorama musicale di esibirsi nel corso del festival – afferma Manuel Magni – Ringrazio tutti i colleghi e le discografiche che ci supportano in quest’avventura e gli artisti che porteranno entusiasmo ed energia sul palco».

Radio Stop – la Radio Pop è una radio regionale che copre l’intero territorio della Toscana fino a sconfinare in territorio ligure, a La Spezia con una media di circa 40.000 ascoltatori giornalieri e 130.000 settimanali ed un’attenzione unica alle novità del panorama pop italiano e internazionale.

Negli anni sono stati ospiti di Radio Stop Festival: The Kolors, Elodie, Mahmood, Francesca Michielin, Fred De Palma, Annalisa, Michele Bravi, Alexia, Enrico Nigiotti, Sophie and the Giants, Paola e Chiara, Mr.Rain, Irama, Aka 7even, Ivana Spagna, Rettore, Leo Gassmann, Alfa, Marco Masini e molti altri.

