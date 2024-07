La musica dei Rolling Stone al Grado Tribute Festival

The Sticky Fingers – Rolling Stones tribute band

Era l’autunno del 1963 quando, come uno dei gruppi spalla degli Everly Brothers, i Rolling Stones diedero vita al loro primo tour ufficiale. Aperto e chiuso a Londra, questo “british tour” avrebbe cambiato improvvisamente la storia della musica e dei concerti dal vivo.

Dal Victoria Theatre della capitale inglese è così partito l’incredibile viaggio della band che, non solo ha trasformato il concetto di live show, ma ha contribuito a ridefinire i termini di ogni forma di concerto degli ultimi sessant’anni.

The Sticky Fingers proporranno uno show che ripercorre le tappe fondamentali della carriera del gruppo inglese, attraverso i brani che hanno fatto ballare, cantare e innamorare diverse generazioni nel corso degli anni.

Un viaggio attraverso rarità e grandi successi degli Stones, eseguiti live da una band nata nel 2007 e che negli anni ha suonato in club importanti come l’Alcatraz di Milano, il Vox di Modena, il Crossroads di Roma e nei grandi eventi quali la tappa della Moto GP all’autodromo di Spielberg in Austria, il Cover Festival di Davos in Svizzera, tour in Germania, Olanda e l’Hala Tivoli in Slovenia passando anche nel 2023 per l’esperienza televisiva in Rai a “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

Sessant’anni di tour in una sola serata? La magia del rock’n’roll può farlo!

