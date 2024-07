Ogni altro suono 2024 – 3ª edizione

Castigliano De Greci (LE) Sabato 20 luglio, ore 21:30 Dopo il successo dei precedenti appuntamenti”, continua “Ogni Altro suono’ la rassegna multidisciplinare con la direzione artistica di Donato Epiro organizzata da Ramdom aps. A partire dalle 21.30 di sabato 20 luglio, il centro del contemporaneo KORA ospita il terzo appuntamento con la performance live di Lorenzo Senni, Carlos Casas e Palm Wine.

Tra gli ospiti del 20 luglio, il produttore, compositore e artista multidisciplinare Lorenzo Senni, dedito all’investigazione e all’astrazione degli archetipi e dei meccanismi di specifici generi di musica dance. Meglio conosciuto per aver decostruito gli epici accumuli e gli estatici arpeggi del sintetizzatore della trance e dell’hard techno degli anni Novanta, Senni condensa anni di idee e stili di musica elettronica lungo il bordo del suo sintetizzatore Roland JP-8000 Supersaw. Il forte background di Lorenzo nelle band Punk-Hardcore, e il costante riferimento ad esso, rendono la sua ricerca e la sua produzione musicale una potente combinazione di idee fresche e taglienti e la loro esecuzione senza compromessi.

Utilizzando la ripetizione e l’isolamento come tattiche chiave nella sua produzione, le registrazioni, le installazioni e le performance di Senni decostruiscono e sovvertono quasi sadicamente vari aspetti della società. Si è esibito e ha esposto in istituzioni artistiche/musicali tra cui il Sonar Festival di Barcellona, il Centre Pompidou di Parigi, il MACBA, lo SMAK, TATE Modern, Primavera Festival, MAXXI Roma, Serpentine Gallery Londra, Hangar Bicocca Milano, Auditorium Parco della Musica.

Ancora, grande ritorno per Carlos Casas (Barcellona, 1974), ospite della rassegna nel 2022. Carlos Casas per Ogni Altro Suono 2024 presenterà un tributo al compositore e filmaker statunitense Phill Niblock. Regista e artista la cui pratica comprende il cinema, il suono e le arti visive, i suoi lavori sono stati presentati in mostre internazionali come la Biennale di Venezia, la Biennale di Shanghai, Biennale di Bangkok e la Istanbul Biennial. I suoi film sono stati proiettati e premiati in festival di tutto il mondo, come il Festival di Venezia, International Film Festival Rotterdam, Buenos Aires International Film Festival, Mexico International Film Festival, CPH DOX Copenhagen, FID Marseille… Retrospettive dei suoi film sono stati presentati a festival e cineteche internazionali da Madrid, Messico a Bruxelles, i suoi lavori sono stati esposti ed eseguiti in istituzioni e gallerie d’arte internazionali, come Tate Modern a Londra, Fondation Cartier, Palais deTokyo, Centre Pompidou a Parigi, NTU CCA Singapore ; Hangar Bicocca e La Triennale di Milano, CCCB Barcelona, Matadero Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid, MAAT Lisbon, GAM Torino, Bozar, Kunsten Festival des Arts Bruxelles. tra gli altri.

A completare il quadro Palm Wine, progetto di Simone Bertuzzi, nato come blog nel 2009 che altro non è che uno sguardo speculativo e distante sul movimento post-globale dei suoni, stordito dai vapori dell’alcol. Come artista, è membro di Invernomuto, un duo che lavora nel campo delle arti visive e delle pratiche interdisciplinari dal 2003, con all’attivo numerose partecipazioni in istituzioni e festival internazionali. Come dj, propone regolarmente brani caldi e di confine; i suoi set possono prendere percorsi inaspettati in avanti e all’indietro, viaggiando nello spazio e nell’interstizio magico tra passato, presente e mondo successivo.

Fino al 21 dicembre, il borgo del contemporaneo Castrignano de’Greci diventa così il centro delle attività della quarta edizione di Ogni Altro Suono che attraverso residenze, concerti, dj-set e laboratori, crea l’incontro tra suoni, luoghi, discipline e identità diverse, cercando nuovi significati sulla marginalità e la periferia “Ogni altro suono” è una rassegna di performance live, che si svolge dal 2021, con la direzione artistica di Donato Epiro, che ha sviluppato e ha visto la partecipazione di vari artisti locali e nazionali in dialogo tra di loro, con lo scopo di creare un ponte fra la tradizione musicale popolare e le diverse incarnazioni della sperimentazione in ambito sonoro. I musicisti vengono invitati ad interagire con gli spazi di Kora valorizzandone l’assoluta unicità, tramite interventi sound specific realizzati all’interno delle diverse stanze ed ambienti. Nei prossimi appuntamenti, a partire dal 10 agosto Simone Beneventi, Dario Muci, Diana Lola Posani, Valerio Cosi, Alessia Tondo, Nino Gvilia, Anna Cinzia Villani, Loup Uberto, Francesco Toninelli, Antonio Raia, Enza Pagliara e Antongiulio Galeandro.

Ogni Altro Suono è un progetto prodotto da Ramdom aps con la direzione artistica di Donato Epiro e il sostegno del Ministero della Cultura, FUS – Fondo Unico dello Spettacolo.