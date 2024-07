Dal 16 al 18 luglio | LECCE – Agostiniani libri prosegue

Dal 16 al 18 luglio nel Chiostro degli Agostiniani in viale Michele De Pietro 10 a Lecce con Valentina Tamborra, Vittorio Zincone, Giacomo Papi, Claudia Durastanti, Diletta Huyskes e Chiara Ingrosso proseguono gli appuntamenti curati dall’associazione Diffondiamo idee di valore e dal festival Conversazioni sul futuro per la quarta edizione di Agostiniani Libri, rassegna letteraria del Comune di Lecce e della Biblioteca Ognibene, in sinergia con numerose librerie, case editrici e realtà del territorio. Info e programma bibliotecaognibene.it – 0832404612.

Martedì 16 luglio la serata si aprirà alle 20:30 con la presentazione del libro “I nascosti” della fotografa Valentina Tamborra (Minimum Fax), in dialogo con Jessica Niglio. Il volume racconta dei sami, popolo in larga parte nomade, dedito all’allevamento delle renne, che si muove da sempre libero negli immensi paesaggi artici oggi suddivisi tra quattro distinti paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. Alle 21:30 poi il giornalista e ricercatore Annibale Gagliani intervisterà Vittorio Zincone, autore di Piazzapulita su La7 e firma del Corriere della Sera, su “Matteotti. Dieci vite” (Neri Pozza). La storia di Matteotti è quella di un uomo, di un leader politico, che ha visto avanzare il fascismo centimetro dopo centimetro. È la storia di allarmi lanciati e rimasti inascoltati. La storia di una resa, quella dell’Italia e della sua classe dirigente, nelle mani di Mussolini.



Mercoledì 17 luglio alle 20:30 lo scrittore, giornalista e autore televisivo Giacomo Papi parlerà del suo recente “La piscina” (Feltrinelli) nel quale trasforma il giallo classico alla Agatha Christie in un affilato romanzo satirico sul potere dei soldi e sulla lotta di classe. A seguire la scrittrice Claudia Durastanti, intervistata da Giulia Maria Falzea, presenterà MissItalia (La Nave di Teseo), un libro percorso dalle figure magiche e sfuggenti di tre donne, unite da una rete di corrispondenze invisibili, tra epoche antiche e future, dentro a un Meridione che diventa Terra: quella d’appartenenza ancestrale e il pianeta che osserviamo da lontano, guardando tutto quello che potremmo essere.



Giovedì 18 luglio alle 20:30 apertura riservata alla “Tecnologia della rivoluzione. Progresso e battaglie sociali dal microonde all’intelligenza artificiale” della ricercatrice Diletta Huyskes (Il Saggiatore) che dialogherà con Federico Plantera. Grazie alla riscoperta di molti contributi femministi proposti tra gli anni settanta e duemila, il libro ci spinge a riflettere su come intervenire per fare in modo che le rivoluzioni tecnologiche non portino a involuzioni sociali. Dalle 21:30, intervistata da Daniela Palmieri, la giornalista investigativa e autrice Chiara Ingrosso parlerà del suo volume “La regola di Nora” (SEM). Sperimentando l’inedito intreccio di dark comedy e true crime, il libro ricostruisce uno dei casi di cronaca più inspiegabili degli ultimi anni: il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, “colpevoli” – secondo il loro assassino – di essere troppo felici.

Tra luglio e agosto la rassegna ospiterà poi la serata dedicata al Premio Strega con Donatella Di Pietrantonio e Stefano Petrocchi, grazie alla sinergia con il festival Armonia. Narrazioni in terra d’Otranto, Francesca Giannone, Antonio Caprarica, Marcello Introna, Nicola Gardini, Sara Rattaro, Marco Panara, Francesca Maria Benvenuto, Mauro Scarpa, Nicola Neto e molte altre autrici e autori.