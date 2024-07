Milano Serravalle – Milano Tangenziali: comunicato chiusure

A51 Tangenziale Est Milano: 29 luglio/14agosto chiusura svincolo MI-Mecenate per carreggiata sud

Per lavori di ampliamento e riorganizzazione degli svincoli di Mecenate e Santa Giulia, ricompresi tra gli obiettivi di potenziamento infrastrutturale funzionali allo svolgimento degli eventi Olimpici di Milano-Cortina 2026, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. comunica che dalle ore 10:00 di Lunedì 29 Luglio alle ore 18:00 di Mercoledì 14 Agosto 2024, lungo la A51 Tangenziale Est di Milano verrà disposta la chiusura al traffico in modo permanente del ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

www.serravalle.it

Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia