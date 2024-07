Magnolia Estate 24, “Dimensione parallela” al Circolo Magnolia con Action Bronson

Il leggendario rapper e chef newyorkese Action Bronson è pronto a infiammare il Circolo Magnolia mercoledì 3 luglio. Nato Arian Arslani, Bronson ha trascorso l’infanzia nel Queens, culla dell’hip hop degli anni Novanta, ammirando artisti come Kool G. Rap e Mobb Deep.

Prima di dedicarsi alla musica, Bronson ha studiato alla scuola di cucina dell’Art Institute di New York, diventando un celebre chef e conducendo il cooking show “Action in The Kitchen”. Un incidente nel 2007 lo ha portato a dedicarsi completamente al rap, pubblicando album come “Bon Appetit….Bitch!” e “Well-Done” nel 2011.

Bronson è magnetico sul palco, e i suoi testi evocano l’underground di New York, che intreccia con la sua passione per il cibo. Il disco “Blue Chips” del 2012 ha consacrato il suo nome nella scena indipendente, portandolo a firmare con la Warner Bros Records. Ha collaborato con Kendrick Lamar, Mac Miller e Mark Ronson, apparendo nel remix di “Uptown Funk”.

MAGNOLIA ESTATE prende vita nell’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo. La venue è dotata di tre palchi, un main stage in linea con i grandi festival europei, un second stage dalla capienza più ridotta e un park stage dedicato ai djset. Non manca un punto ristoro incentrato sulle nuove tendenze di street food che si aggiunge alla pizzeria, all’hamburgeria e ad una zona chill con sdraio. Per tutta la stagione estiva non sarà necessaria la tessera Arci, tutti i giorni dalle 19.00 sarà possibile cenare e inoltre, grazie alla collaborazione con CAP – Consorzio Acque Pubbliche, sarà distribuita gratuitamente presso tutti i punti bar l’acqua, depurata, sia naturale che frizzante. All’interno del Magnolia ci sarà una casetta dell’acqua dove chiunque potrà riempire i propri bicchieri a volontà.

Tutte le info su www.circolomagnolia.it

