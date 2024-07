La superstar globale Katy Perry ha annunciato per il prossimo 20 settembre l’uscita del suo nuovo album di inediti “143”

Questa nuova pubblicazione, che arriva a quattro anni dal precedente disco, dà il via ad una nuova entusiasmante era della carriera della cantautrice americana che parlando del titolo del disco ha dichiarato: “Ho deciso di creare un album dance-pop audace, esuberante e celebrativo con la simbolica espressione numerica 143 dell’amore come messaggio principale”.

Il risultato è un ritorno sexy e coraggioso, perfetto per una musicista poliedrica come Katy Perry, un lavoro ricco di inni pop motivanti e provocatori che i fan hanno imparato ad amare, un album con molto cuore e molti BPM.

“143” è disponibile per il pre order a questo link nelle versioni vinile argento con card autografata, vinile deluxe viola in edizione limitata, vinile arancione da 7 pollici, CD e musicassetta.

Ad anticipare la pubblicazione del disco arriva oggi in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Woman’s World”, una potente celebrazione della femminilità in tutte le sue forme.

Katy ha scritto il brano con la cantautrice Chloe Angelides e i produttori Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph e Rocco Did It Again!

Sarà disponibile da oggi 12 luglio, anche il video ufficiale che sarà trasmesso in anteprima su MTV Live, mtvU, Biggest Pop di MTV e sui cartelloni pubblicitari di Paramount+ a Times Square. Il video è stato diretto da Charlotte Rutherford.

Nel giorno della pubblicazione del disco, venerdì 20 settembre, Katy sarà l’headliner del Rock in Rio in Brasile, la sua prima esibizione al festival di Rio de Janeiro dal 2015. La data è già Sold out.

