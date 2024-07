Italo, per l’estate, lancia il volontariato in azienda

Per l’estate Italo lancia una serie di iniziative di volontariato: grazie al finanziamento del Bando Conciliamo del Dipartimento per le politiche della famiglia e alla collaborazione con importanti organizzazioni come Banco Alimentare, Isola della Sostenibilità, Empethy, Salva Mamme e Croce Rossa Italiana, è stato possibile organizzare una serie di iniziative per coinvolgere direttamente tutto il team aziendale durante le giornate lavorative.

Momenti dedicati al volontariato in diversi ambiti: raccolta di cibo, giocattoli e vestiario da donare a enti caritatevoli, supporto in canile e donazione del sangue.

Oggi, presso l’headquarter di Roma, Italo lancia la giornata dedicata alla donazione del sangue, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L’attività mira non solo a sensibilizzare tutti sull’importanza della donazione, ma anche a raccogliere un significativo numero di adesioni per supportare le strutture sanitarie locali.

Un percorso, quello del volontariato, in cui Italo crede fermamente: iniziato a novembre ’23 con il Pet Day e, dato il grande successo tra i dipendenti, rafforzato in vista dell’estate. A giugno, in collaborazione con Empethy e Fondazione Cave Canem, la squadra Italo si è recata presso il canile di Valle Grande a Roma, per mettersi al servizio dei numerosi cuccioli che vi trovano rifugio. Una giornata che ha contribuito ad aumentare la consapevolezza sul tema del randagismo e dell’adozione responsabile.

L’attenzione si è poi spostata a luglio sulla raccolta di beni di prima necessità per le famiglie vulnerabili. I dipendenti hanno partecipato alla “Raccolta di alimenti”, portandoli per proprio conto e preparando i pacchi da donare all’Associazione Banco Alimentare, che li distribuirà alle strutture convenzionate che aiutano le persone povere e bisognose in Italia.

In collaborazione con Isola della Sostenibilità si è svolta, poi, il 12 luglio la “Raccolta dei Giocattoli”, che sono stati suddivisi in base alla fascia di età di destinazione, imballati e preparati per la spedizione dai dipendenti di Italo, che a loro volta hanno contribuito anche alla raccolta portando i giocattoli dei propri figli. Il tutto è stato donato alla onlus Salvamamme che si occuperà di distribuirli ai tanti bambini che supportano quotidianamente. Il 23 luglio, invece, la sinergia proseguirà con la “Raccolta del Vestiario”. In questo caso gli abiti raccolti grazie alle donazioni dei dipendenti Italo saranno suddivisi, imballati ed etichettati dal team aziendale, per essere poi spediti ai diversi enti destinatari.

“Quello del volontariato è un progetto ambizioso. Siamo partiti a novembre e abbiamo subito riscosso forte consensi tra i nostri dipendenti. Da qui abbiamo deciso di ampliare la vastità delle iniziative e coinvolgere enti primari del terzo settore. Anche oggi, in occasione della donazione del sangue, la risposta delle nostre persone è positiva: un orgoglio per Italo essere sempre in prima linea” commenta Gabriele Cerratti, Direttore HR & Organization di Italo.

