Istruzione tecnica: sempre più studenti per i percorsi IFTS

Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 10,4 milioni per l’istruzione tecnica e professionale, confermando un impegno crescente nel sostegno a questi percorsi formativi. Nel decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale (BURL), che approva l’elenco dei nuovi corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’anno formativo 2024-25, è infatti prevista l’attivazione di 92 corsi, numero in aumento rispetto agli anni precedenti. Ogni corso ha una base minima di 15 allievi ciascuno, arrivando a coinvolgere in totale circa 1.500 studenti.

ASSESSORE TIRONI: IFTS RISPOSTA CONCRETA A ESIGENZE OCCUPAZIONALI DEL TERRITORIO – “Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – si riconferma al fianco degli studenti e del tessuto produttivo. Siamo estremamente orgogliosi di poter offrire ai nostri giovani queste opportunità formative. I percorsi IFTS sono una risposta concreta alle esigenze occupazionali del nostro territorio e rappresentano una valida alternativa ai percorsi tradizionali”.

“In Regione Lombardia – ha continuato – esistono percorsi che rispondono alle passioni e alle inclinazioni di ciascun ragazzo. Con questo stanziamento, vogliamo garantire che ogni studente possa trovare la propria strada e sentirsi realizzato. Il finanziamento non solo copre i costi dei corsi, ma rappresenta un investimento significativo per il futuro dei giovani e per il rafforzamento del sistema educativo regionale”.

COMPETENZE TECNICHE AVANZATE – Sempre più aziende si affidano ai percorsi IFTS, riconoscendo il valore di una formazione altamente specializzata e professionalizzante. In pratica, un vero e proprio boom di iscrizioni, segno che i giovani e le loro famiglie vedono in questi percorsi una risposta concreta alle esigenze del mercato del lavoro. I corsi IFTS offrono infatti un’opportunità unica per acquisire competenze tecniche avanzate e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

UNA RISPOSTA AL MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO – I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) rappresentano una risposta concreta ed immediata al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In un contesto economico in cui molte aziende faticano a trovare profili lavorativi altamente specializzati, questi iter formativi rappresentano una soluzione efficace e tempestiva. Sono infatti corsi progettati per colmare le lacune di competenze specifiche che i programmi di studi tradizionali non riescono a soddisfare pienamente.

Grazie alla stretta collaborazione con le imprese e le realtà produttive del territorio, i percorsi IFTS offrono una formazione mirata e applicabile direttamente nel mondo del lavoro. Questo non solo aumenta l’occupabilità dei giovani, ma fornisce anche alle aziende i profili professionali di cui hanno bisogno per innovare e crescere. In particolare, i percorsi IFTS si concentrano su settori chiave e tecnologie emergenti, garantendo che gli studenti acquisiscano competenze all’avanguardia e siano pronti ad affrontare le sfide del mercato globale.

A questo link l’elenco dei corsi approvati e i relativi contributi assegnati.

