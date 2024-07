Bollate, premiate dal Comune due sportive bollatesi

Arrivano dal Comune i complimenti per i successi sportivi. Le congratulazioni dell’amministrazione comunale vanno a due giovani atlete bollatesi, Giulia Affinito e Valentina Donolato, per i risultati ottenuti nello sport.

Giulia Affinito gioca a Rugby e ha partecipato con la nazionale italiana under 18 all’edizione 2024 del Six Nations Festival nel Galles. Attualmente gioca in serie A nel Parabiago.

Valentina Donolato gioca invece a calcio e ha partecipato con la nazionale italiana ai campionati europei Uefa under 19 nel 2024 e attualmente gioca nel Milan.

«I migliori complimenti alla due giovani e alle associazioni bollatesi e non che le hanno formate e consentito di crescere agonisticamente. Il nostro augurio è che successi di questo tipo possano moltiplicarsi e riguardare sempre più giovani a Bollate. È importante attivare un circolo virtuoso di emulazione, in grado di avvicinare un numero sempre maggiore di ragazzi al mondo dello sport e ai valori positivi che incarna. E Bollate in questo senso offre diverse opportunità», commentano il sindaco Francesco Vassallo e l’assessore allo sport Ida De Flaviis.