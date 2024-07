Al via il processo di osservazione per l’aria e il clima

Dal 23 luglio e fino a metà settembre, sulla piattaforma Milano Partecipa https://partecipazione.comune.milano.it/ è aperto il processo di osservazione e consultazione pubblica delle ‘Linee guida’ sviluppate dall’Alleanza per l’Aria e per il Clima – la sinergia tra il Comune e il mondo dell’impresa nata per favorire la transizione verso una città più sostenibile e velocizzare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, qualità dell’aria e neutralità climatica previsti dal Piano Aria e Clima.

Il testo è frutto della fase di co-design dell’Alleanza per l’Aria e il Clima che ha visto la collaborazione del Comune di Milano con le ventuno imprese che hanno risposto al bando della scorsa primavera. Obiettivo di questa fase è, invece, far sì che i cittadini, gli stakeholder e tutte le imprese possano prendere visione delle Linee Guida dell’Alleanza ed inviare eventuali contributi per migliorarne il funzionamento e le modalità di azione, contribuendo così ‘di proprio pugno’ anche alla finalizzazione del testo e alla messa a punto del funzionamento di un così importante strumento di collaborazione fra pubblico e privato.

Il testo delle Linee Guida, oltre a chiarire la nascita dell’Alleanza e i suoi macro-obiettivi, inquadra tra le altre cose le modalità di partecipazione da parte delle aziende e delle imprese, l’impegno richiesto e la Carta dei Valori.

I contributi alle “Linee Guida” vengono raccolti tramite la piattaforma Milano Partecipa. Possono partecipare i residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni e i residenti in altri Comuni che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale. I soggetti partecipanti possono agire a titolo personale o in rappresentanza di imprese ed associazioni.

“L’Alleanza per l’Aria e per il Clima, di cui fanno parte anche le 21 imprese capofila, è il frutto di un lavoro corale e partecipato che ci auguriamo possa diventare sempre più condiviso e ricco di realtà che insieme a noi contribuiscano, attraverso le loro azioni, agli ambiziosi obiettivi del Piano Aria Clima. C’è bisogno del lavoro attivo e della collaborazione di tutti – spiega l’assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi -: per questo portiamo avanti un percorso aperto e inclusivo, capace accogliere le buone pratiche già sostenute da diverse aziende, di indirizzare le iniziative delle imprese verso gli obiettivi del Piano Aria e Clima e di coinvolgere e sensibilizzare anche nuove imprese a intraprendere percorsi sempre più virtuosi”.

