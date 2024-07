A Angela Mazzella il premio “Io Sono Una Persona Per Bene”

Angela Mazzella, moglie dell’imprenditore Giorgio Mazzella, è stata recentemente insignita del prestigioso premio “Io Sono Una Persona Per Bene”. Questo riconoscimento celebra il suo eccezionale contributo nel campo del turismo e la sua dedizione all’innovazione e alla promozione della sua amata Sardegna, in particolare dell’Ogliastra.

Il premio

Sarà consegnato il prossimo 27 luglio alle 17 durante la cerimonia che si terrà presso l’Hotel Sighientu di Quartu Sant’Elena.

Angela Mazzella, attraverso il suo lavoro e le sue attività imprenditoriali, ha conquistato numerosi premi internazionali, distinguendosi per l’originalità e l’alta qualità dei servizi offerti nel settore turistico. Appassionata del suo mestiere, Angela ha sempre cercato di innovare e arricchire l’offerta turistica, infondendo in ogni progetto l’amore per la sua terra natale.

Il premio “Io Sono Una Persona Per Bene”, ideato da Sauro Pellerucci, è un riconoscimento che va oltre l’imprenditoria. Pellerucci, imprenditore di spicco e fervente sostenitore della Responsabilità Sociale d’Impresa, ha sempre posto l’accento sul valore delle persone e delle loro azioni quotidiane. L’associazione, che porta il nome del premio, si dedica a migliorare la qualità della vita, mettendo in luce gesti di bontà e pratiche positive che spesso non ricevono l’attenzione dei media.

L’obiettivo dell’associazione

E’ quello di diffondere sul web storie ispiratrici di persone ‘per bene’, i cui gesti e azioni quotidiane possono fungere da esempio per tutti. Questi racconti, non solo rappresentano modelli di buon governo e iniziative virtuose, ma spesso illustrano l’eroismo silenzioso di cittadini comuni che, attraverso il loro impegno o per vocazione, hanno compiuto gesti straordinari o realizzato sogni che illuminano il nostro panorama sociale.

Il premio “Io Sono Una Persona Per Bene” viene assegnato a figure che hanno dimostrato un impegno eccezionale verso il bene comune. Tra i premiati delle edizioni passate figurano:

-Vincenzo Ferrara, promotore della Fondazione Cannavaro-Ferrara, noto per le numerose iniziative destinate a restituire dignità e speranza a molte persone.

-Valter Baldaccini, fondatore di UmbraGroup, la cui opera ha migliorato significativamente la qualità della vita attraverso progetti innovativi e di valore.

-Leonardo Radi, economista e presidente diocesano della gioventù di Azione Cattolica, sempre attento al benessere dei giovani.

-Assunta Tornesello, oncologa pediatrica di fama internazionale, che ha dedicato la sua carriera a diventare un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie.

-Saverio Sticchi Damiani, avvocato e docente universitario, nonché Presidente del U.S. Lecce, conosciuto per il suo impegno nel diritto e nello sport.

-Enzo Tortora, consegnato nelle mani di sua figlia Gaia.

-Brunello Cucinelli, imprenditore e umanista.

Attraverso questo premio, Sauro Pellerucci e l’associazione “Io Sono Una Persona Per Bene” mirano a incoraggiare una maggiore attenzione verso le storie positive e le buone pratiche. In un mondo in cui spesso prevalgono le notizie di scandali e negatività, il premio rappresenta un faro di speranza, celebrando coloro che lavorano instancabilmente per migliorare la nostra società.

Angela Mazzella si unisce così a una lista prestigiosa di premiati, e la sua storia continuerà a ispirare molti a seguire il suo esempio di bontà e dedizione.

