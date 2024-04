Stasera Legambiente intervista i candidati sindaco di Novate

Stasera Legambiente intervista i candidati sindaci di Novate. Sono ormai noti i cinque nomi degli aspiranti sindaci novatesi.

Daniela Maldini attuale sindaco del Pd, Giacomo Campagna di Italia Viva , Stefano Figus di Sinistra per Novate, Gian Maria Palladino per il centro destra e Barbara Sordini per il M5S, risponderanno a quattro domande su temi di carattere ambientale.

A porre le domande è il circolo di Legambiente Giorgio Tozzo che chiederà ai candidati sindaci delle domande che ritengono fondamentali per il bene di Novate Milanese, relative alle possibili migliorie da adottare per rendere la città più vivibile e green.

Un altro tema che potrebbe essere trattato è quella dell’ultimo pezzo di complanare da realizzare, quella tra Novate e Bollate che porterebbe via molto traffico dal centro città. L’incontro, confronto è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà alle 20.45 nella sala consiliare del Comune in via Vittorio Veneto.

