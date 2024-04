Rho: Polizia Locale seda una rissa in un locale

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 aprile, la Polizia locale di Rho è intervenuta con due pattuglie in via Garibaldi dove era in corso una rissa. In un locale due uomini visibilmente ubriachi hanno iniziato a inveire contro i tre gestori, scagliando contro di loro gli sgabelli presenti nella sala.

Tutti e cinque gli uomini, tra i 40 e i 50 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Rho per accertamenti. Per due di loro sono stati necessari esami diagnostici a causa dei seri traumi riportati.

La Polizia locale ha posto tutti i cinque in stato di fermo per rissa aggravata e sta acquisendo le immagini della videosorveglianza. Per alcuni dei fermati erano già in atto segnalazioni per precedenti di polizia. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri.

