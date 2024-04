Quali saranno le sorti del Circolo Sempre Avanti di Novate?

La domanda si pone a seguito dei recenti smantellamenti di strutture e locali presenti nell’area, considerate non in regola. Nel frattempo il Circolo chiede un tavolo di incontro con Comune e la cooperativa La Benefica per rivedere le convenzioni e pensare al futuro. Tutto ha acuto inizio con una lettera inviata al Comune da parte di alcuni residenti della zona, che sottolineavano una serie di problematiche e situazioni, non conformi alle normative vigenti.

Le verifiche da parte del Comune

E’ stata emessa un’ordinanza, la numero 8/2024, che ha dato il via alla “demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio e di ripristino dello stato dei luoghi”. Del Circolo è quindi rimasta la sala bar, mentre sono stati dismessi il tendone, la sala intitolata a Teresa, ex dipendente defunta da qualche anno e la sala radio. I muri rimasti sono stati edificati sul terreno della cooperativa edificatrice La Benefica, che aveva stipulato un accordo con Il Comune novatese nel 2004, giunto quasi in scadenza.

La richiesta del Circolo

«Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei soci della società cooperativa Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi ed è emersa l’importanza del Circolo come luogo storico ed intergenerazionale, con finalità a carattere sociale, unico nel suo genere sul territorio di Novate Milanese e hinterland. C’erano più di cento partecipanti e abbiamo chiesto ufficialmente l’istituzione di un tavolo di concertazione e dialogo tra le parti:Comune di Novate Milanese, Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi e cooperativa edificatrice La Benefica. La richiesta di aprire un’interlocuzione tra le parti ha l’obiettivo di ricercare soluzioni che, possano consentire al Circolo di avere a disposizione spazi sufficienti ed idonei alle esigenze delle diverse generazioni che lo frequentano, per continuare nel suo importantissimo ruolo di natura socioculturale e di integrazione intergenerazionale», spiegano dal Circolo Sempre Avanti.

Il comitato d’amministrazione del Circolo chiede pertanto ufficialmente al Comune di Novate e alla Cooperativa La Benefica di avviare il tavolo di concertazione e chiede una mobilitazione di tutti i soci per portare proposte e competenze al fine di trovare la migliore strada possibile per far vivere anche in futuro un modello di circolo storico a beneficio dell’intera comunità novatese.

