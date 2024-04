Lauree europee: l’Università di Pavia in prima linea

In un momento storico che segna una svolta nel panorama della formazione superiore europea, l’Università di Pavia si distingue per il suo impegno e il suo contributo significativo alla definizione dei criteri per lo sviluppo delle Lauree Europee. Parte integrante dell’Alleanza europea EC2U e protagonista nel progetto ED-AFFICHE, l’Università di Pavia è in prima linea nella costruzione del futuro della formazione universitaria in Europa.

Il convegno “European Degrees: verso una piena internazionalizzazione del sistema universitario”

Ha offerto un importante momento di discussione per riflettere sulle potenzialità degli European Degrees nell’ambito dell’internazionalizzazione degli atenei italiani. Rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di diverse università italiane, hanno contribuito attivamente ai lavori.

UNIPV

Ha avuto un ruolo significativo nella definizione dei passi concreti verso la realizzazione della Laurea Europea.

In particolare, la professoressa Antonella Forlino Pro-Rettrice all’Internazionalizzazione e coordinatrice accademica per l’Università di Pavia di EC2U e del progetto ED-AFFICHE, ha presentato i risultati del progetto ED-AFFICHE, evidenziando il ruolo cruciale che questo consorzio ha svolto nella definizione dei criteri per la futura creazione delle Lauree Europee.

