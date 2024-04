Imagine Dragons: “Eyes Closed”, il nuovo singolo

Gli Imagine Dragons ritornano oggi sulle scene musicali

con l’attesissimo nuovo singolo “Eyes Closed”, che prelude al nuovo progetto discografico del gruppo, vincitore ai Grammy Awards e che ha accumulato 240 miliardi di stream totali e venduto 98 milioni di dischi nel mondo, raggiungendo solo nel territorio italiano la cifra record di 48 Dischi Platino e 5 Dischi Oro.

Il brano è un inno futuristico in cui coesistono elementi della musica alternative, rap, elettronica e rock. La produzione fa da contraltare a versi abilmente scritti e caratterizzati da un’attitudine spavalda.

Il frontman Dan Reynolds canta su beat hip-hop grintosi che includono anche synth e archi stridenti; il testo è senza scusanti e senza compromessi e culmina in una proclamazione di sicurezza: “I could do this with my eyes closed (lo posso fare benissimo ad occhi chiusi!)”.

Sul brano, Dan Reynolds ha commentato: “Dopo essermi preso un po’ di tempo per me e averlo trascorso con la mia famiglia e le persone che amo, ho provato il forte desiderio di tornare alle sonorità musicali che fin dagli inizi mi hanno dato più gioia, realizzando però la nuova musica con un nuovo approccio e una nuova mentalità. Dopo essere stati una band per oltre 10 anni, il mondo ora sembra molto diverso. Ma alcune cose rimarranno per sempre le stesse. Trovare il giusto bilanciamento tra nostalgia e freschezza è ciò che mi rende più felice in studio. Ci siamo divertiti nel realizzare questo singolo e spero che il pubblico lo apprezzi”.

Dopo l’ultimo singolo “Children of the Sky (a Starfield song)”, ispirato al videogioco fantascientifico Starfield™, gli Imagine Dragons hanno festeggiato un altro grande traguardo: la loro hit “Bad Liar” ha superato 1 miliardo di stream solo sulla piattaforma Spotify, facendo degli Imagine Dragons “il primo gruppo ad avere 10 brani da oltre 1 miliardo di stream ciascuno su Spotify”.

“Eyes Closed” è solo il primo assaggio della nuova musica che verrà pubblicata quest’anno.

