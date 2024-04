Un altro grande nome del rap mondiale si aggiunge al cast degli I-Days Milano Coca Cola

Sarà infatti OFFSET, la mega star di Atlanta da oltre 5 miliardi di stream nel mondo, a calcare il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro domenica 30 giugno prima di TEDUA, headliner della giornata.

TEDUA,

primo headliner italiano nella storia della manifestazione, sarà il protagonista principale sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro anche sabato 29 giugno e in quell’occasione prima di lui sul palco si esibirà 21 SAVAGE il rapper e produttore multiplatino ai vertici dell’urban.

A breve verranno annunciati anche i nomi di due grandi artisti della scena urban italiana che saranno sul palco degli I-DAYS MILANO COCA COLA rispettivamente sabato 29 e domenica 30 giugno per una due giorni che si appresta ad essere l’evento urban dell’anno.

I biglietti per la data I-DAYS MILANO COCA COLA del 29 giugno sono già sold out, mentre quelli del 30 giugno sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.

OFFSET

Membro storico dei Migos, il più importante gruppo rap dello scorso decennio -, dopo la pubblicazione ad ottobre dell’album “Set it off”, da marzo è impegnato con il Set it of tour con il quale a giugno si esibirà per la prima volta dal vivo in Italia per un unico grande concerto che porterà in scena la quintessenza del rap.

Anche quest’anno i nomi più grandi della musica mondiale hanno scelto il palco di I-Days Milano Coca Cola per portare la loro musica live ai fan che sono pronti ad accorrere da tutta Italia, e anche dall’estero, per una serie di concerti che dal 29 maggio al 12 luglio faranno risuonare l’Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.



