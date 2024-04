elito pubblica oggi martedì 23 aprile il nuovo singolo “Fantasmeado” (distribuito da The Orchard), disponibile su tutte le principali piattaforme digitali con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

elito, nome d’arte di Samuel Guillermo Meléndez Zepeda, nasce a Tijuana in Messico ma a 21 anni vola oltreoceano e si stabilisce in Spagna e in un secondo momento a Pavia, dove tuttora vive. L’aver vissuto in un meltin-pot culturale come la città messicana, famosa per essere il confine più transitato al mondo, e la vita da expat nel Vecchio Continente, hanno sviluppato in lui un forte senso di multi-culturalità che, insieme al guitalele, inseparabile compagno di viaggio, sono diventati i tratti fondamentali della sua musica. Una musica che unisce l’indie pop di stampo internazionale ai suoni e ritmi latini, e che mescola sapientemente italiano e spagnolo per puntare ad una platea mondiale.

“Fantasmeado” è un brano che unisce più generi musicali, dall’indie ai suoni latini fino ad arrivare all’urban. Un pezzo sincero e autentico in cui l’artista racconta di una storia d’amore dove all’improvviso l’altra persona sparisce senza un motivo, lasciando solo domande e interrogativi.

La produzione, curata da ThisMiss per Waverb Italia, con la collaborazione di Alexander Fizzotti – già a lavoro su alcune importanti uscite della scena urban italiana – impreziosisce il singolo mettendo in risalto un caleidoscopio di sonorità che definiscono uno stile unico.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia