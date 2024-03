T-OFF, Il Teatro Civico coinvolge il territorio

Teatro Civico di Rho Roberto de Silva si dimostra sempre di più un teatro di eccellenza che guarda con attenzione al suo territorio. La rassegna T_OFF, avviata sin dall’apertura della sala ma in forma sperimentale, si consolida ora dopo un bando che il Comune e la Fondazione Teatro Civico Rho hanno diffuso negli ultimi mesi del 2023 per organizzare un programma primaverile. Otto le risposte pervenute, quattro quelle selezionate.

Saranno in scena i “Ribelli Calmi” dei laboratori teatrali di Caminante APS, in collaborazione con attori e attrici della compagnia Teatro Selvaggio. A seguire le bambine e ragazze di Happy Dance, gruppo inclusivo di giovani con o senza disabilità, organizzato dalla Polisportiva San Carlo. Sarà poi la volta della Compagnia Gurb con uno spettacolo teatrale per famiglie. E per concludere il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale in un concerto a lume di candela.

“Questa attività è nata con il Teatro e ora arriviamo a strutturarla in un modo che ci aspettiamo diventi organico alla programmazione – spiega l’assessora a Cultura e Teatro Valentina Giro – Abbiamo chiesto al territorio di portare delle idee con un impegno maggiore rispetto a quanto già si fa abitualmente. Il bando ha raccolto diverse risposte, ne sono state selezionate quattro, come previsto. Sono contenta perché queste proposte vanno nella direzione immaginata, con un’attenzione verso i bambini e le famiglie, con attenzione all’inclusione, perché sia un teatro per tutti, e si tratta di idee nuove. Ci sono tutti gli elementi che ci aspettavamo, siamo contenti perché sono proposte valide e molto ricche. E si premia il lavoro in rete, che richiede ulteriori sforzi di elaborazione”.

“Il Teatro de Silva, nelle intenzioni del Cda e in virtù delle sue straordinarie potenzialità, guarda alla pluralità dei soggetti che ne possano fare uso – ha chiarito Fiorenzo Grassi, presidente del Cda di Fondazione Teatro Civico Rho – Il T_OFF si è formalizzato attraverso il bando che permette un’accoglienza qualificata delle attività del territorio. Apprezzo la valenza inclusiva e sociale delle proposte, in linea con il desiderio di essere davvero la casa di tutti. Si dà corpo e anima al teatro, non cercando solo di sedurre il pubblico milanese ma ascoltando le aspettative e i bisogni culturali del territorio. Il teatro è un luogo di speranza, che favorisce gli incontri tra le persone, ha una forza trainante. I risultati che otteniamo a Rho vanno coltivati con l’apporto di tutti. Il Comune fa la sua parte sostenendo interamente le messe in scena, proprio per indicare quanto tenga alle forze del territorio rhodense”.

Questi gli eventi presentati dai promotori durante la conferenza stampa svoltasi al Teatro:

20 APR ’24 – ore 17:00

Caminante APS presenta:

ARRIVANO I LUPI!

Spettacolo Teatrale

BIGLIETTI: Posto Unico – intero € 8,50 – ridotto (under 12) € 5,00

