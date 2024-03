Sindaco di Rho ai cantieri Molo e Horizon al Westgate Mind

Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha partecipato ieri, 19 marzo, al Milano Innovation District, al taglio del nastro del cantiere per la costruzione nella zona ovest di edifici nuovi, adibiti a uso misto, residenziale e commerciale, denominata Westgate. Nel frattempo Lendlease ha anche concluso lo sviluppo del MIND Village, prima fase della presenza dei privati negli spazi che accolsero Expo Milano 2015.

Partiti nell’autunno del 2023 i lavori di costruzione si concentreranno per i prossimi tre anni sull’area Westgate che connetterà infrastrutture per il lavoro, unità abitative, spazi commerciali e per l’ospitalità che si estenderanno su un’area di circa 200mila metri quadrati. E’ previsto uno spazio interconnesso, un piano terreno unico, comune, aperto alla socialità e alla collaborazione: il Common Ground.

Nei cantieri avviati verranno realizzati a ridosso dell’attuale uscita della fermata della metropolitana Rho-Fiera il complesso MoLo che integrerà i parcheggi, l’energy center dell’ecosistema e un’area retail, e Horizon, studiato per ospitare spazi di lavoro flessibili e destinati a uso commerciale. Horizon ospiterà tenant come ABB, E. ON e Confidi Systema, e sarà terminato entro il 2025.

L’investimento

E’ pari a 170 milioni di euro complessivi per un’area totale di superficie edificata di 88,5 mila metri quadrati.

L’evento si è tenuto alla presenza dell’assessore Giancarlo Tancredi per il Comune di Milano e dei vertici di Lendlease, Arexpo, Federated Innovation e dell’impresa CMB. Il sottosegretario del Ministero delle Finanze, Lucia Albano, ha inviato un breve video saluto.

Il taglio del nastro si è svolto davanti alle gru e agli scavi già avviati tra le aree che accoglieranno il MoLo, il Mobility Logistic Hub, e l’edificio HORIZON, che sarà sede di numerose aziende e verrà realizzato con legno e tecnologie innovative.

Il commento

“Mind ha preso vita da tempo e le inaugurazioni di nuovi spazi ci rappresentano un’area che cresce, soprattutto con attenzione al tema delle nuove tecnologie, e che offre opportunità rivolte a imprese e scuole del territorio – ha detto Andrea Orlandi, affiancato dal vicesindaco Maria Rita Vergani, dall’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini e alla presenza del consigliere comunale Vito Michele Galliani – Westgate sorgerà su territorio rhodense e sarà la porta di ingresso all’area Mind dalla nostra città, il progetto di una connessione che abbiamo voluto curare in modo particolare e con l’attenzione dovuta.

Come Amministrazione seguiamo ogni passaggio, pensando all’afflusso delle tante persone che qui troveranno lavoro e impareranno a conoscere la nostra comunità cittadina e a esserne parte. Tornano alla mente i sei mesi spettacolari di Expo Milano 2015, Mind è modello di rigenerazione di un’area all’insegna dell’innovazione. Un grande momento per i sedici comuni che stanno nel Nord Ovest, un bacino di 320mila abitanti, e per Milano. Qui si guarda al futuro e questo è anche modello di innovazione sociale, di abitare e di vivere. Qui prenderà vita un ecosistema sui temi della salute e della intelligenza artificiale. Siamo lieti di dare il via a un pezzo della città di domani, un modello esteso di sviluppo che confidiamo sia capace di non lasciare indietro nessuno”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia