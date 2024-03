Si chiama Balene a Bollate 2024 ed è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Stripes.

Si tratta di un Concorso di Illustrazione organizzato nell’ambito delle attività promosse dallo spazio LaBolla – più di un Luogo

Per partecipare c’è tempo fino al 19 maggio.

“Abbiamo bisogno di più arte, più fantasia e più colore per rendere il mondo più accogliente e bello – dice l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio. Il concorso vuole dare voce alla creatività mettendo al centro la nostra balena bollatese, il teatro LaBolla, che ormai ha dimostrato di avere un grandissimo cuore … proprio come l’animale che ricorda la sua forma”.

Come anticipato dall’Assessora Albrizio, la scelta della Balena è per riprendere la forma dell’edificio del teatro, la cui silhouette sarà di ispirazione per ogni partecipante. Utilizzando la sagoma di riferimento (disponibile come silhouette neutra nel pdf del regolamento) i progetti possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, manuale o digitale.

I disegni manuali dovranno essere fotografati (garantendo una qualità che ne permetta una corretta valutazione da parte della giuria) e/o digitalizzati.

Dafne Guida, presidente della Cooperativa Stripes, ente che gestisce il LaBollaLab nel foyer del teatro, dice: “Con questo concorso, vogliamo dare vita ad un momento di creatività collettiva attorno ad uno dei luoghi simbolo della nostra comunità: il teatro LaBolla. Con BALENE A BOLLATE 2024, desideriamo celebrare la bellezza del nostro territorio e la forza dell’arte come strumento di espressione e di condivisione. Invitiamo tutti a partecipare e a dare vita a una vera e propria “invasione” di balene creative!”

Il concorso, dunque, vuol essere uno spazio di elaborazione artistica e rilettura dello spazio pubblico attraverso l’immaginazione e la fantasia ed è aperto a tutti, singoli e gruppi o collettivi, bollatesi e non, senza nessun limite di età, artisti e artiste affermati o amatori.

Possono partecipare anche classi delle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, ovviamente con classifiche diverse per ciascuna categoria.

Ai primi tre vincitori è destinato un premio in denaro (600 euro per il primo, 300 euro per il secondo e 100 euro per il terzo posto), mentre alle classi vincitrici sarà data la possibilità di partecipare, durante l’anno scolastico 2024-2025, ad una delle attività speciali proposte da Cooperativa Stripes e dall’équipe de LaBolla all’interno del Foyer.

Al termine del concorso, a LaBolla verrà allestita una mostra delle opere, legata ad eventi e iniziative di promozione aperti a tutti.

Comune di Bollate

