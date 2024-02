Rosa Bazzi libera di lavorare fuori dal carcere

Condannata all’ergastolo con il marito Olindo Romano per la strage di Erba, esce dal carcere ogni giorno per lavorare in una cooperativa sociale.

Chi ne ha parlato

Il programma di Rete 4 ha rivelato ieri sera che Rosa Bazzi dopo 17 anni di detenzione da gennaio 2024 esce ogni giorno dal carcere di Bollate. Alle prime luci dell’alba, dal lunedì al venerdì, raggiunge il posto di lavoro che le è stato assegnato presso una cooperativa nell’hinterland milanese.

Martina Maltagliati, l’inviata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha seguito la Bazzi per due giorni. Le telecamere di ‘Quarto Grado’ l’hanno ripresa mentre deposita sacchi dell’immondizia anche all’esterno dell’azienda. Rosa si occupa quindi di pulizie proprio come nel suo ultimo impiego prima della strage.

L’attuale situazione

Oggi Rosa ha 60 anni, all’epoca dei fatti ne aveva 43. Dopo aver confessato il delitto di 10 gennaio 2007 e il 12 gennaio i due coniugi hanno ritrattato e dal 2007 si proclamano innocenti.

Condannati in via definitiva hanno ottenuto la revisione del processo. La prima udienza è fissata per il primo marzo a Brescia, in Corte d’appello, alle ore 9.00.

